به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید خدابخش شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان در سپاه عاشورا اظهار کرد: در سال‌های اخیر ۲۰ آسیب اجتماعی توسط مسئولان عالی سه قوه شناسایی و جمع‌بندی شده است که رهبر معظم انقلاب از بین این آسیب‌ها، پنج آسیب را به عنوان آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار مشخص کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون جلسات متعددی در حضور رهبر انقلاب تشکیل شده و ایشان، مسئولان کشور را به تلاش برای کنترل و کاهش این پنج آسیب اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، فساد و فحشا و مناطق بحرانی و حاد، موظف کرده‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آسیب‌های مورد اشاره، گرچه ماهیت اجتماعی دارند اما راه‌حل ابتدایی آنها، فرهنگی است، گفت: خوشبختانه اطلاعات پایه و اقدامات لازم در خصوص این آسیب‌ها موجود است و اخیراً نیز طرح تشکیل سازمان امور اجتماعی زیر نظر وزارت کشور ارائه شده است.

وی تأکید کرد: بر اساس بیانات رهبر انقلاب، مسئولان باید این احساس را داشته باشند که افراد مبتلا به آسیب‌های اجتماعی، فرزندان خود آنها هستند و با این دیدگاه در جهت کاهش آسیب‌ها حرکت کنند.

خدابخش با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی، مرجع رسیدگی به مسائل کلان فرهنگی است، گفت: این شورا باید در کنار دستور کار عادی خود، به بحث آسیب‌های اجتماعی نیز ورود کرده و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، علما و روحانیون، رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه استفاده کند.