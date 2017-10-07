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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

استاندار آذربایجان شرقی:

شورای فرهنگ عمومی استان به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار ورود کند

شورای فرهنگ عمومی استان به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار ورود کند

تبریز - استاندار آذربایجان شرقی گفت: آسیب‌های اجتماعی، راه‌حل فرهنگی دارند و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح معنویت در جامعه باید از اولویت‌های شورای فرهنگ عمومی استان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید خدابخش شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان در سپاه عاشورا اظهار کرد: در سال‌های اخیر ۲۰  آسیب اجتماعی توسط مسئولان عالی سه قوه شناسایی و جمع‌بندی شده است که رهبر معظم انقلاب از بین این آسیب‌ها، پنج آسیب را به عنوان آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار مشخص کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون جلسات متعددی در حضور رهبر انقلاب تشکیل شده و ایشان، مسئولان کشور را به تلاش برای کنترل و کاهش این پنج آسیب اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، فساد و فحشا و مناطق بحرانی و حاد، موظف کرده‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آسیب‌های مورد اشاره، گرچه ماهیت اجتماعی دارند اما راه‌حل ابتدایی آنها، فرهنگی است، گفت: خوشبختانه اطلاعات پایه و اقدامات لازم در خصوص این آسیب‌ها موجود است و اخیراً نیز طرح تشکیل سازمان امور اجتماعی زیر نظر وزارت کشور ارائه شده است.

وی تأکید کرد: بر اساس بیانات رهبر انقلاب، مسئولان باید این احساس را داشته باشند که افراد مبتلا به آسیب‌های اجتماعی، فرزندان خود آنها هستند و با این دیدگاه در جهت کاهش آسیب‌ها حرکت کنند.

خدابخش با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی، مرجع رسیدگی به مسائل کلان فرهنگی است، گفت: این شورا باید در کنار دستور کار عادی خود، به بحث آسیب‌های اجتماعی نیز ورود کرده و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، علما و روحانیون، رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه استفاده کند.

 

 

کد مطلب 4106863

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