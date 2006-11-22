209 نماینده مجلس اهانت به مقدسات اسلامی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن بیانیه که از سوی جهانبخش محبی نیا قرائت شد، به شرح زیر است: نهضت بیداری اسلامی، پیروزی حزب الله لبنان، مقاومت دلیرانه فلسطین یکپارچگی جمعیت مسلمانان جهان و پیشرفت و نفوذ اسلام در قاره های اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و سایر نقاط عالم موجب گشته است.

دشمنان قسم خورده اسلام به خصوص صهیونیسم بین الملل در صدد مقابله با آن برآیند و بدترین و غیرمنطقی ترین شیوه یعنی مسلک اهانت به مقدسات اسلامی و شخص نبی مکرم اسلام(ص) را در پیش گرفته اند غافل از آنکه هرگز با چنین حرکات شیطانی گردی بر سیمای تابناک آخرین پیام آور آسمانی و برترین انبیا الهی ننشسته و نور عالم تاب او همچون خورشید فروزان تاریک زای زندگی بشریت را روشن و روشن ترین خواهد کرد.

این توطئه استکباری با کتاب شیطانی سلمان رشدی آغاز گردید که موضع گیری قاطع رهبر فقید انقلاب آن را عقیم کرد و دگرباره پس از گذشت دو دهه این حرکت زشت از دانمارک سر برآورد و با اظهارات غیرمنطقی و فتنه انگیز پاپ ادامه یافت و اکنون با هزاران تاسف در یک کشور اسلامی یعنی آذربایجان لانه کرده است.

مزدوران صهیونیستی در بعضی از مطبوعات جمهوری آذربایجان نفوذ کرده و اسلام زدایی و حرمت شکنی مقدسات اسلامی را سرلوحه برنامه خود قرار داده اند که آخرین نمونه آن مقاله نشریه صنعت در 15/8/85 است که با الفاظ و جملات بی سابقه تعالیم بی سابقه تعالیم عالی اسلام و خاتم پیامبران را آماج دشمنان و بدترین توهین ها قرار داده است.

تعلل دولت باکو و عدم برخورد مناسب و قاطع با چنین اهانت ها به ساحت مقدس پیامبر اسلام زمینه را برای حرکات ضد اسلامی در این کشور آماده کرده است.

براین اساس لازم است که هشدارهای لازم از سوی وزارت خارجه به دولت جمهوری آذربایجان داده شود که بیش از این در دفاع از مقدسات اسلامی تعلل نکرده و به وظایف قانونی و اسلامی خود عمل نماید وگرنه این لکه ننگ به آسانی از پیشانی آن پاک نخواهد شد.

سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی نیز باید رسالت تاریخی خود را فراموش ننموده و وظیفه خطیر اعضا به خصوص دولت باکو را در حفظ و حراست از مقدسات اسلامی یادآور شود.

محافل و سازمان های بین المللی و علما و اندیشمندان جهان به خصوص وکلا و نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی سکوت را جایز شمرده و با موضع گیری صریح و روشن مانع تکرار چنین حرکات فتنه انگیز شوند.