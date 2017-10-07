صدای مظلومیت کودکان جهان را با دقت بشنویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا حاجیان‌زاده در ابتدای پیام خود آورده است دوباره ساعت تقویم چرخید و عقربه‌ آن روی یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهان ایستاد. شانزدهم مهرماه، در حالی مزین است به روز جهانی کودک که هم‌زمان با تاکید و یادآوری بر لبخند و شادی و نشاط، کودکان بسیاری در جهان، با فقر، خشونت، عدم امنیت، آزار جسمی و روحی و هرآن‌چه می‌تواند خط تیره‌ای بر دنیای کودکی‌ ترسیم کند، مواجهند و همواره اندوه و اضطراب، سهم آنان است.

وی اضافه کرده است: همان‌طور که در پهنه‌ی این کره‌ی خاکی در چهارده قرن پیش و شام غریبانی جان‌سوز، صدای گریه‌ی کودکان به آسمان برخاست و مفهوم واقعی ظلم را برای آیندگان به یادگار گذاشت. به راستی که هر کودک، نشانی خداست و گاه باید خالق یکتا را در بلندای دستی جست‌وجو کرد که علی‌ اصغر (علیه‌السلام) را به آسمان برد و گاه باید قرن‌ها قدم برداشت و نشانی پروردگار را از چشم‌های کودکی پرسید که با کنجکاوی‌های ساده، در پی کشف مفهوم زندگی‌ست.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه یادآور شده است: امسال در حالی به استقبال هفته‌ ملی کودک می‌رویم و روز جهانی کودک را گرامی می‌داریم که گوش سپرده‌ایم به فریادهای معصومانه‌ای در میانمار، سوریه، عراق، فلسطین، پاکستان، افغانستان، آمریکای لاتین و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا که آرامش و نشاط کودکی را با قدم‌هایی لرزان جستجو می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: کافی‌ست کمی با دقت بیشتری به صدای مظلومیت کودکان در تاریخ، گوش جان بسپاریم، آن‌گاه به اهمیت برداشتن گام‌هایی موثر برای یاری رساندن به کودکان معصوم با رنگ‌ها و نژادهای گوناگون پی خواهیم برد. در این آشفته‌بازار زندگی ماشینی و سرعت برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت، آیا کسی هست که دنبال نشانی‌ خدا باشد؟

حاجیان‌زاده در ادامه پیام خود اشاره کرده است روز جهانی کودک، تلنگری است برای بزرگ‌ترها تا به رنگ‌ها و زیبایی‌های کودکی لبخند بزنند و با فرشتگانی که راه رسیدن به خداوند را درجاده‌ی زندگی نشان می‌دهند هم‌راه شوند. هم‌راه کودکان بودن گاه در قالب مادر و پدر، گاه خواهر و برادر و بهترین تعریف آن دوست و یاری مهربان، لطف بزرگی از جانب خداست که باید خوب درک شود و نه تنها یک روز و یک هفته‌ خاص، که در تمام ایام سال سرلوحه‌ امور زندگی قرار گیرد.

وی توجه به نیازهای عاطفی و جسمی کودکان را منجر به کشف و شکوفایی استعدادهایی نهفته دانسته که خودباوری، اعتماد به نفس و رشد شخصیت را به جسمی کوچک و روحی بزرگ هدیه می‌کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این پیام هم‌چنین خاطرنشان کرده است: فرزندان ما امانت پروردگارند و برماست که بکوشیم تا قدر و منزلت این هدایای الهی را بیشتر بدانیم و حامی و راه‌بلد خوبی باشیم برای آینده‌سازان ایران اسلامی.

وی در بخش دیگری از پیام خود یادآور شده است: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امسال نیز همانند سالیان پیشین، به عنوان اصلی‌ترین متولی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم، در هفته‌ ملی کودک بر آن است تا در کنار گرامی‌داشت این روز بزرگ، علاوه‌ بر ایجاد فضاهایی پرنشاط و سرشار از حس ناب کودکی، فرصتی برای بزرگ‌ترها ایجاد کند تا گردهم آیند و درباره‌ی سرفصل‌های مهمی چون خانواده، ایمان، سلامت، ایمنی، مفهوم کودکی، محیط زیست، فن‌آوری‌های نوین و... به بحث و تبادل نظر بپردازند و نتایج گفت‌وگوهایشان، کوله‌باری از نظریه و تجربه شود تا با شوق فزاینده‌ای برای بهبود کیفی دوران کودکی گام بردارند.

حاجیان‌زاده در پایان این پیام آورده است: یادمان باشد که کودکان برای بالندگی و پویایی و درک هرچه بهتر دنیای کودکی، نیاز به حمایت دست‌های حمایت‌گر بزرگ‌ترها دارند.

یادمان باشد که فردا از آن کودکان امروز است.

یادمان باشد که هر کودک،‌ نشانی خداست...