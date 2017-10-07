تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب سی‌سخت از مدرن‌ترین و جدیدترین پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب استفاده شده است.

لدنی نژاد با اشاره به اینکه تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت از نوع پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش رشد تلفیقی است، تصریح کرد: اعتبار این پروژه نیز بالغ بر ۳۹ میلیارد ریال است.

وی خاطرنشان کرد: دبی خروجی این تصفیه خانه ۱۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز خواهد بود.

لدنی نژاد افزود: جمعیت تحت پوشش این تصفیه خانه نیز ۸ هزار نفر پیش بینی شده است.