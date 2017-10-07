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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت دارای پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی است و تلاش خواهد شد تا در زمان مقرر وارد مدار بهره برداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب سی‌سخت از مدرن‌ترین و جدیدترین پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب استفاده شده است.

لدنی نژاد با اشاره به اینکه تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت از نوع پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش رشد تلفیقی است، تصریح کرد: اعتبار این پروژه نیز بالغ بر ۳۹ میلیارد ریال است.

وی خاطرنشان کرد: دبی خروجی این تصفیه خانه ۱۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز خواهد بود.

لدنی نژاد افزود: جمعیت تحت پوشش این تصفیه خانه نیز ۸ هزار نفر پیش بینی شده است.

کد مطلب 4106902

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