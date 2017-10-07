انتخابات الکترونیکی خانه مطبوعات گلستان ۱۰ آبان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت در خصوص انتخابات خانه مطبوعات اظهار کرد: انتخابات در گلستان هم زمان با هشت استان کشور انجام می شود.

وی ادامه داد: متقاضیان و اصحاب رسانه می توانند ضمن داشتن شرایط برای ثبت نام به سامانه www.khanehmatbooat.ir مراجعه و مدارک را بارگذاری و تا زمان تائید نهایی آن را پیگیری کنند.

فضیلت تصریح کرد: کسانی می توانند نامزد انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات شوند و همچنین کسانی حق رای شرکت در انتخابات را دارند که در سامانه خانه مطبوعات ثبت نام کرده و تائید نهایی را دریافت کرده باشند و نام آنها در سامانه منتشر شده باشد.

وی تأکید کرد: آن دسته از افرادی که کارت رتبه بندی روزنامه نگاری از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارند نیازی به گواهی عدم سوء پیشینه و بیمه ندارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطر نشان کرد: سایر خبرنگاران نیز با دو ماه بیمه منتهی به انتخابات و با داشتن سایر شرایط می توانند به عضویت خانه مطبوعات درآیند.

حجت الاسلام فضیلت به اصلاحات جدید در اساسنامه خانه مطبوعات اشاره کرد و گفت: با این اقدام بسیاری از کارهای حوزه مطبوعات در ارشاد به تشکل صنفی خانه مطبوعات واگذار می شود.

وی در خاتمه از اصحاب رسانه خواست تا برای ایجاد رزومه در بانک اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد در سامانه خانه مطبوعات استان ثبت نام کنند تا از امتیازاتی که در آینده به جامعه خبری استان تعلق خواهد گرفت، بهره مند شوند.