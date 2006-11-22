"زیباترین آوازهای جهان" در ایران

سرپرست "گروه کر زیتون "ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در این کنسرت گلچینی از زیبا ترین ساخته های آهنگسازان برجسته دنیا آماده کرده ایم که با آواز "رشید وطن دوست" ارائه می شود.

وی در ادامه به قطعات "گروه کر زیتون" اشاره کرد وگفت:"قطعات "آیریلیق" به معنی جدایی و "قرن فیل" که نام گلی است در آذربایجان وجزء آواز های فولکور آذری زبان است در بخش قطعات آذربایجانی اجرا می کنیم ؛ در بخش آهنگهای کلاسیک نیز "آیه ماریای کاچینی"؛"لام لایت چارلی چاپلین" ،" سفر خواهم کرد" سارتوری، "لاتراویاتا" چوزپه وردی و همچنین بخش 14 "دریاچه قو" اثر "چایکوفسکی" و در نهایت در بخش موسیقی ایرانی نیز از آهنگ های فولکلوراستفاده کرده ایم.

شایان ذکر است " آرش صانعی" پیانو ،"رضا محمودیان" و"سارا حتایی" ویلون ،"بابک نامور آزاد "ویولا و "گلناز غراب" نوازنده ویلنسل، از اعضای گروه موسیقی کر زیتون هستند.