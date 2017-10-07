اربعین موجب روابط عمیق تر ایران و عراق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، راجح صابر عبود الموسوی، بعد از ظهر شنبه در دفتر استانداری مازندران با اشاره به اهمیت روابط میان ایران و عراق و تاثیر آن بر منطقه، گفت: بخاطر وجود اشتراکات میان دو کشور همچون مرز مشترک طولانی، وحدت دینی و وجود امامان در دو کشور، این روابط محکم و پابرجا است و روابط دو کشور در روابط بین‌الملل نیز تاثیر مستقیم و مثبت خواهد داشت.

سفیر عراق در ایران با اشاره به قرار داشتن در یک برهه تاریخی مهم و ضرورت اتخاذ تصمیات تاریخی، گفت: رهبری ایران به‌عنوان فردی باهوش و حکیم همیشه اشاره دارند که با اینکه صدام سعی کرد بین دو کشور تفرقه ایجاد کند، اکنون رابطه دو ملت بسیار خوب است و ایشان عراق را در زمینه آموزشی و فرهنگی یاری و از عراق با خطاب عراق عزیر هماره یاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه دو کشور ایران و عراق از نظر تاریخی برادر هستند و اربعین موجب عمیق‌تر شدن این روابط شده، ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک ویزا بین دو کشور حذف شود.

وی بر بررسی راهکارهایی برای برداشتن ویزا تأکید کرد تا ایرانیان بتوانند راحت‌تر به کشور عراق سفر کنند.

عبودالموسوی با اشاره به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از حجم مبادلات دو کشور، گفت: این نگرانی‌ها ادامه نخواهد یافت و پیشنهادات و راهکارهای بیان شده در نشست با فعالان اقتصادی را موثر برشمرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهادات بسیار مهمی، مورد برسی قرار گرفت، افزود: بسیاری از پیشنهادات را می‌توان سریعاً عملی کرده و تولیدات این شهرستان در زمینه کشاورزی قابل تحسین بوده و برای بازار عراق مهم است.

سفیر عراق در ایران با اشاره به وجود مشکلات در این مسیر، گفت: با بررسی این مشکلات می‌توان آثار منفی آنها را کمتر کرد.

وی یکی از گام‌های موثر در پیشبرد روابط را برگزاری نمایشگاه دائمی برشمرد و به عنوان یک راهکار عملیاتی، شهر بصره را به‌خاطر موقعیت استراتژیکی آن پیشنهاد کرد و افزود: درخواست می‌کنیم تا ۴۰ یا ۵۰ هکتار زمین را در اختیار ما قرار دهند تا نمایشگاه را در آن برقرار کنیم، در کنار آن مجموعه رسانه‌ای هم برای تبلیغ باید باشد.

عبودالموسوی با تأکید بر دیدگاه مشترک، خاطرنشان کرد: هر یک از طرفین نباید تنها به کالای خود فکر کند و باید یک طرف دولتی برای مدیریت وجود داشته باشد.

سفیر عراق در ایران ابراز امیدواری کرد تا پروژه ارتباط ریلی میان ایران و عراق عملی شود و افزود: انجام این پروژه بسیار اثرگذار بوده و ایران از طریق عراق می‌تواند به کشورهای دیگر وصل شود.

وی ادامه داد: با تمام مسائل می‌توان گام‌های موثری را در پیشبرد روابط دو کشور برداشت و به‌عنوان سفیر از تمام ظرفیت خود در این رابطه استفاده خواهم کرد.

سفیر عراق با پیشنهاد ایجاد خواهرخواندگی میان مازندران با یکی از شهرستان‌های مرتبط عراق، این امر را در معرفی ظرفیت مازندران و پیشبرد مسائل موثر دانست و بر برگزاری جلسات میان فعالان اقتصادی مازندران و عراق تأکید کرد.

عبودالموسوی صداقت در کار را عامل موفقیت دانست و بر احترام به قوانین مزایده‌ها تأکید کرد و افزود: ده‌ها شرکت ایرانی، بخاطر صداقت و کیفیت کالاهایشان، پروژه‌های خود را در عراق اجرایی می‌کنند و همه می‌توانند وارد مناقصه شوند.

وی علاوه بر تشکیل جلسات بر پیگیری مطالبات تأکید کرد و همکاری همراه با صداقت را بسیار مهم برشمرد.

وی با بیان اینکه مواضع جمهوری اسلامی را در مبارزه با تروروسیم فراموش نخواهیم کرد، افزود: با همکاری خود توانستیم به جهان نشان دهیم که ما چه کسی هستیم.

سفیر عراق در ایران بر جهانی شدن زیارت اربعین تأکید کرد و افزود: با جهانی شدن زیارت اربعین ما این درس را به جهان خواهیم داد که ما با با پای برهنه و دست خالی تنها برای زیارت می‌رویم و سلاحی در دست برای کشتن نداریم و این پیام بزرگی است.