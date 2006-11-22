تدوین برنامه ارتقا تراز به سطح دانشگاه های برتر دنیا توسط دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "فتح اللهی" - معاون پژوهشی وزارت علوم امروز در هفتمین گردهمایی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها در خصوص وضعیت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس افزود: آمار مقالات ارائه شده اعضای هیات علمی این دانشگاه در مجلات معتبر طی سال های 83 و 84 دو به یک و تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی به ازای هر عضو هیات علمی 3 مقاله برآورد شده است.

وی با اشاره به طرح های کاربردی تحقیقاتی اظهار داشت: در سال های اخیر دانشگاه نقش خوبی را در این زمینه ایفا کرده به طوری که 2 میلیارد و 800 میلیون تومان از این طرح ها حاصل دانشگاه شده است.

معاون پژوهش دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت کتب منتشر شده در این دانشگاه گفت: تعداد کتب ترجمه و تألیف توسط اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در سال های اخیر چشمگیر بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 13 مرکز پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس فعال است، افزود: برنامه راهبردی دانشگاه تربیت مدرس در راستای سند چشم انداز 20 ساله برنامه چهارم توسعه تدوین شده است.