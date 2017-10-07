سروهای کهنسال فارس در فهرست میراث طبیعی کشور جای گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس، مصیب امیری با بیان این خبر اضافه کرد: در جلسه کمیته ثبت آثار طبیعی که در روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه سال جاری در تهران برگزار شد، سرو کلانی واقع در روستای کلانی از توابع شهرستان کازرون، سرو کوشک بیدک واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان قره بلاغ، روستای کوشک بیدک و سروهای چهارباغ قوامی در بافت مسکونی جنوب روستای مظفری از بخش مرکزی شهرستان کوار به ثبت ملی رسیدند.

سروهای چهارباغ قوامی واقع در باغ تاریخی قوامی است که در حال حاضر از این باغ تاریخی دو عمارت مربوط به دوره های قاجار و پهلوی دوم، دو خیابان صلیبی شکل و تعداد زیادی درخت سرو باقی مانده است. این باغ شامل یک راسته خیابان شمال غربی-جنوب شرقی و یک راسته شمال شرقی به جنوب غربی می باشد که در حاشیه آن تعداد زیادی درخت سرو زربین کاشته شده است. آن طور که به نظر می رسد در هر راسته ۲۰ درخت وجود داشته که تعدادی از آنها خشک و یا بریده شده اند و از این تعداد درختان ۶۳ درخت همچنان پابرجاست.

ارتفاع متوسط مجموعه درختان این باغ نیز چیزی مابین ۱۲ متر است که ارتفاع بلندترین درخت مجموعه به حدود ۱۷ متر می رسد.

سرو کوشک بیدک با قدمتی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ سال از درختان کهنسال منطقه محسوب می گردد. ارتفاع این درخت ۱۵ متر و دارای طول و عرض تاج ۷ در ۷ متراست. طول پایه آن۳ متر، محیط تنه درخت حدود ۲۹۰ سانتی متر و دارای قطری حدود ۹۲ سانتی متر می باشد.

همچنین سرو کلانی قدمتی حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ سال دارد. ابعاد و اندازه تقریبی درخت حدود ۲۵ متر ارتفاع ، طول تاج ۲۲ متر، پایه ۳ متر و طول و عرض تاج ۱۵ متر است. محیط پیرامونی درخت ۴۵۰ سانتی متر و قطر درخت حدود ۱۴۳ سانتی متر است. به فاصله ۲ متری از این درخت سرو، درخت سرو جوانتری با قطر ۸۰ سانتی متری و قدمتی حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ سال وجود دارد.