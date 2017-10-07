توسعه ورزش در همه عرصه ها به سلامت جامعه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی در مراسم معارفه سرپرست جدید ورزش و جوانان استان قزوین بیان کرد: ورزش در کنار ابعاد سلامتی و شاداب سازی جامعه می تواند به تقویت جایگاه بین المللی کشور هم کمک کند.

وی اضافه کرد: داشتن ورزشکاران ملی و بین المللی که در عرصه های مختلف می درخشند می تواند نام ایران را در اقصی نقاط جهان بلند آوازه کند لذا باید از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین بیان کرد: امروز ورزش یک گفتمان فرامرزی دارد که باید مورد استفاده ما قرار گیرد.

طاهرخانی گفت: تقویت ورزش های همگانی می تواند به سلامت جامعه کمک کند و توسعه همه جانبه را نیز محقق کند.

وی اضافه کرد: در فصل اول قانون اساسی و اصل کلی خط مشی نظام اسلامی به ورزش توجه جدی شده و در شرایطی که همه امور هزینه دارد ولی رویکرد قانون هم رایگان شدن فعالیتهای ورزشی و آموزشی و پرورش است.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: اگر بخواهیم جامعه ای شاداب و بانشاط داشته باشیم باید ورزش را در همه ابعاد آن جدی بگیریم و حمایت کنیم.

وی با تشکر از خدمات مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان اظهارداشت: مشهدی آقایی مدیری اخلاق مدار بود و با واگذاری کارها به دیگر مدیران موجب شکوفایی ظرفیت آنها شد.

طاهرخانی از سرپرست جدید ورزش و جوانان استان هم خواست با نگرش توسعه استانی و عملیاتی کردن سند آمایش و نیز رعایت عدالت در توزیع امکانات زمینه گسترش ورزش را در همه سطوح استان مهیا کند.

در این مراسم ضمن تشکر از خدمات محمد مشهدی آقایی، مدیر سابق، عباس علایی مقدم به عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد.