  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه:

واحدهای صنعتی رغبتی برای ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند

واحدهای صنعتی رغبتی برای ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند

کرمانشاه- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی، واحدهای صنعتی استان تمایلی به ثبت نام در سامانه بهین یاب برای دریافت تسهیلات ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و بیست و ششمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، امروز شنبه با حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه  سالن تدبیر استانداری برگزار شد.

نعمت الله حقیقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون مبلغ ۱۵۷ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی استان پرداخت شده است.

 حقیقی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی؛ تفسیر متفاوت در سیستم بانکی و بخش تولید است، گفت: مدیران واحدهای تولیدی باید در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک اقدام کنند.

وی افزود: سیستم بانکی در دریافت وثایق از واحدهای صنعتی سختگیری های انجام می‌دهند که واحد تولیدی با مشکل تهیه و ارائه این وثیقه ها مواجه هستند و دیگر مشکل اینکه ضمانت هایی که سازمان صنایع کوچک تدارک دیده بانک های استان قبول ندارند و این مشکل باید مرتفع گردد. 

حقیقی همچنین عنوان کرد: به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی، واحدهای صنعتی تمایلی به ثبت نام در سامانه بهین یاب برای دریافت تسهیلات ندارند.

کد مطلب 4106982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها