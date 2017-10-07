واحدهای صنعتی رغبتی برای ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و بیست و ششمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، امروز شنبه با حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه سالن تدبیر استانداری برگزار شد.

نعمت الله حقیقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون مبلغ ۱۵۷ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی استان پرداخت شده است.

حقیقی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی؛ تفسیر متفاوت در سیستم بانکی و بخش تولید است، گفت: مدیران واحدهای تولیدی باید در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک اقدام کنند.

وی افزود: سیستم بانکی در دریافت وثایق از واحدهای صنعتی سختگیری های انجام می‌دهند که واحد تولیدی با مشکل تهیه و ارائه این وثیقه ها مواجه هستند و دیگر مشکل اینکه ضمانت هایی که سازمان صنایع کوچک تدارک دیده بانک های استان قبول ندارند و این مشکل باید مرتفع گردد.

حقیقی همچنین عنوان کرد: به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی، واحدهای صنعتی تمایلی به ثبت نام در سامانه بهین یاب برای دریافت تسهیلات ندارند.