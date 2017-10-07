ششمین رویداد پرش با اسب در قزوین با شناخت برترین ها به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های اسب سواری در قزوین در رده تشویقی، مهدی حاج کاظمی با ویپز، شهین السادات میرزا قوامی با مارینا و مهدی نوری با سایکو از باشگاه رخش، نجمه محمدبیگی با رها و علی محمد قنبری با توسن از باشگاه البرز و حسین احمدی با پرنسس از باشگاه مهرآریا مسیر را بدون خطا طی کردند.

در رده مبتدی، ملیکا عبدالغفاری با لرد کریس از باشگاه ژاله و حسین حاجی محمدی با بامداد از باشگاه البرز موفق به عبور مسیر بدون خطا شدند.

در رقابت های رده زیر ۱۸ سال و در بخش امتیازی، علی محمد قنبری با توسن از باشگاه البرز، احسانی فاخر با فیداس از باشگاه مهرآریا و پرنیان خضر حیدری با امیسلو از باشگاه اسپریس اول تا سوم شدند.

در رده بالای ۱۸ سال هم حسین احمدی با فیداس از باشگاه مهرآریا، محمد رضا معروفی با ماکسیما از باشگاه البرز و مهدی حاج کاظمی با دارلتوزد از باشگاه رخش عناوین برتر را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت بیش از ۴۰ سوارکار در باشگاه سوارکاری البرز برگزار شد.

رقابت های ووشو قهرمانی استان باشناخت برترین ها به پایان رسید

در رده سنی جوانان، سینا حسین زاده، رضا قدیمی، سید علی شجاعی، محمد شریفی، علیرضا سلطانیان، امیر افتخاری، محمد امین عطایی در اوزان مختلف عناوین نخست را کسب کردند.

در رده سنی بزرگسالان هم امیر حسین حسینی، علی محمدی، سعید شعبانی، محسن شهبازی، امید محمد خانلو، آرمین افراز ملک رودی و رضا گلباغی عنواین برتر را کسب کردند.

این رقابت ها در ورزشگاه امام علی شهر بیدستان برگزار شد.

تساوی تیم فوتبال ستاره شهر قزوین در لیگ سه

در بازی هفته چهارم لیگ سه فوتبال کشور، تیم ستاره شهر قزوین در بازی خانگی به تساوی رسید.

در بازی این هفته تیم ستاره شهر قزوین برابر فولاد ویژن ماهان به تساوی ۱-۱ رسید.

ستاره شهر قزوین در پایان بازی های این هفته با دوامتیاز در مکان هشتم گروه ب این رقابت ها قرار دارد.

اولین دوره رنکینگ اسنوکر بانوان استان با شناخت برترین ها به پایان رسید

در پایان این مسابقات، ملیکا نجفی عنوان قهرمانی را کسب کرد، طناز طاهرخانی و نرگس کشاورز نجفی هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

این رقابت ها در باشگاه بیلیارد پارس قزوین برگزار شد.