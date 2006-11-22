ماهنامه داخلی "خانه تئاتر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این ماهنامه داخلی به بررسی مشکلات مختلف تئاتر از جمله کاهش بودجه تئاتر، وضعیت نگران کننده ساختمان نیمه تمام اداره تئاتر در خیابان سمیه، قرارداد تیپ، پرداخت نظام مند و قانونی دستمزدها و تلاش برای یافتن راهکارهای آموزشی تئاتر می پردازد.



انجمن های مختلف خانه تئاتر با ارائه مقالات تخصصی در زمینه رشته خود به بار علمی این ماهنامه افزوده اند. در این شماره گزارشی نیز درباره جایزه یونسکو به عزت اله انتظامی منتشر شده است. گفتگو با ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر درباره مشکلات این خانه، گفتگو با صاحب نظران و منتقدان تئاتر و اساتید دانشگاه در مورد آموزش از دیگر مطالب این ماهنامه است.