به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی؛ داود بخشایی اظهار داشت: مقدار ۷۲۰ کیلو بذر سهمیه شهرستان به طبس حمل شده است.
وی ادامه داد: ارقام هیبرید داخلی و خارجی موجود در شهرستان جهت کشت شامل هایولا ۴۲۰، هایولا ۵۰، هایولا ۴۸۱۵ و آکامکس بوده که با شرایط آب و هوایی منطقه سازگاری مناسبتری دارند و دارای عملکرد بالاتری نسبت به سایر ارقام هستند.
بخشایی افزود: با ابلاغ طرح افزایش تولید دانههای روغنی، مزرعه الگویی انتخاب مشارکتی ارقام (P.V.S) برای شهرستان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین تا کنون ۳۶ ساعت آموزش در قالب ۱۲ جلسه کارگاه آموزشی برای تعداد ۳۸۰ نفر از بهره برداران این محصول در زمینههای استفاده از بذور اصلاح شده، کودهای پتاسه و گوگردی، کاشت بموقع، تراکم مناسب کاشت و مبارزه با آفات کلزا بویژه آفت شته و کک برگزار شده است.
وی در ادامه گفت: کودهای شیمیایی پایه شامل فسفاته و پتاسه و همچنین کود ازته به مقدار کافی در انبارهای عاملین توزیع (شرکتهای تعاونی روستایی و تعاونی تولید) موجود است.
مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: برای جبران خسارت بلایای طبیعی غیر مترقبه، بهره برداران محترم از بیمه نمودن مزارع خویش غفلت نکنند.
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