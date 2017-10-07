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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

با حضور مسئولان؛

بنیاد بیماری های نادر استان کرمانشاه افتتاح شد

بنیاد بیماری های نادر استان کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- بنیاد بیماری های نادر استان کرمانشاه به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد بیماری های نادر استان کرمانشاه امروز شنبه در هتل پارسیان کرمانشاه افتتاح شد.

این مراسم با حضور پرفسور داوودیان مؤسس بنیاد بیماران خاص کشور، فرماندار، مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مدیران، مسئولین اجرایی، پزشکان و خیرین حوزه سلامت برگزار شد.

 در این مراسم تعدادی از خیرین استان کرمانشاه از جمله ارسلان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفتند.

 بنیاد بیماری‌های نادر با هدف انجام مطالعات پژوهشی و تأسیس کلینیک‌های فوق‌تخصصی ایجاد شد.

 خدمت به بیماران نادر، همکاری با مجامع ملی و بین‌المللی در تشخیص، درمان و تأمین دارو برای بیماران در دستور کار این بنیاد قرار دارد.

کد مطلب 4107007

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