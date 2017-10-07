خانه جوانان را در استان قزوین راه اندازی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم روز شنبه در مراسم تکریم مدیرکل سابق اداره ورزش و جوانان استان قزوین که در سالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: توجه به ورزش همگانی و ورزش بانوان را در دوره مدیریت جدید در اولویت قرار خواهیم داد.

وی بیان کرد: در عرصه کلان هم باید توجه به جوانان را در دستور کار قرار دهیم که در این راستا با راه اندازی خانه جوانان تلاش می کنیم این ظرفیت ها را شکوفا کنیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد:در ورزش قهرمانی هم می توانیم با حمایت جدی از ورزشکاران بستر مدال آوری بیشتری را فراهم کنیم که تلاش خواهیم کرد این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.

علایی مقدم یادآورشد: استفاده از نخبگان و تحصیل کردگان عرصه ورزش و پیش کسوتان را در دستور کار قرار خواهیم داد تا از تجربه این افراد در پیشبرد امور ورزشی استفاده کنیم.