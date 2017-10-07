همایش مشترک روسای ادارات قرآنی اوقاف و آموزش و پرورش کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مقنی، معاون مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه همایش مشترک رٶسای ادارات امور قرانی سازمان اوقاف وامور خیریه سراسر کشور و کارشناسان و مسٸولان ادارات قران و عترت ونماز وزارت اموزش و پرورش با حضور وسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه ورئیس سازمان اوقاف آغاز می شود گفت: این همایش از ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه به میزبانی وزارت آموزش وپرورش در اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر برگزار میشود.
وی افزود: بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از مسئولان امور قرانی اوقاف و کارشناسان قرآن، عترت و نماز سراسر کشور در این دوره حضور خواهند یافت و شخصیتهای قرآنی نیز سخنرانی خواهند داشت .
معاون مرکز امور قرانی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه در این همایش کارگاههای اموزشی با حضور حجتالاسلام والمسلمین قراٸتی، دکتر خواجه پیری و دکتر ابوالقاسمی برگزار میشود، گفت: رٸیس سازمان اوقاف و امور خیریه در روز نخست این همایش ودر مراسم افتتاحیه در خصوص تفاهمات مشترک میان دودستگاه سخنرانی خواهد کرد.
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