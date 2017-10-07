ثبات امنیت استان فارس اولویت مهم سپاه فجر است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته ایمنی در سپاه، جشنواره امام هادی (ع) با حضور سردار سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه فجر و حجت الاسلام محمد حاجی زاده مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فجر برگزار شد.

سردارهاشم غیاثی با بیان اینکه ماه محرم فرصتی برای توجه و شناخت ابعاد مختلف قیام عاشوراست، گفت: آزادگی و مرعوب نشدن در مقابل دشمنان آموزه های نهضت حسینی هستند و شرط تحقق حضور در اردوگاه امام حسین (ع) در عصر حاضر تبعیت محض از مقام معظم رهبری است.

وی با تاکید بر اهمیت انجام آئین های عزاداری توام با شناخت و معرفت، گفت: مهم ترین هدف قیام امام حسین (ع) احیای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر بود.

فرمانده سپاه فجر ادامه داد: بزرگ ترین معروف در عصر حاضر حفظ نظام اسلامی است که وظیفه اصلی سپاه است و پاسداران در حقیقت حافظ بزرگ ترین معروف عصر حاضر هستند.

وی با بیان اینکه مسئله امنیت یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری از سپاه است، گفت: هرگونه محدودیت و کمبود نباید مانع از اجرای صحیح ماموریت پاسداری از انقلاب اسلامی، ارزش ها و امنیت کشور شود.

سردار غیاثی خاطرنشان کرد: عملیات مستشاری سپاه در خارج از مرزهای کشور در راستای تامین امنیت داخلی و تحت نظارت فرمانده معظم کل قواست.

وی با تاکید بر اینکه ثباتِ امنیت استان فارس اولویت مهم سپاه فجر است، گفت: شرایط استان فارس و شهرشیراز یک شرایط خاص و ویژه است و دشمنان انقلاب اسلامی همواره برای این جغرافیا توطئه هایی برنامه ریزی می کنند.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه اگر امنیت نباشد هیچ اقدام موثر دیگری نظیر اقدامات فرهنگی انجام شدنی نیست، گفت: نمایش بزرگ میدانی و چند رسانه ای فصل شیدایی با تلاش سپاه فجر و با استقبال گسترده مردم در فضایی امن برگزار شد و سپاه فجر در آینده نزدیک یک رویداد هنری فاخر دیگر را بر مبنای ارزش های انقلاب اسلامی و با موضوع عبرت های صدر اسلام در شیراز برگزار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری این رویدادهای هنری فاخر در راستای انجام رسالت پاسداری تعریف می شوند، گفت: اخلاص و مراقبت از نفس دو پیش نیاز مهم برای انجام صحیح ماموریت پاسداری از انقلاب اسلامی هستند.

سردار غیاثی با بیان اینکه ردپای جریان های ضد انقلاب در برگزاری برخی رویدادهای خاص در استان فارس مشاهده می شود، خاطرنشان کرد: بی ثبات سازی در داخل کشور و مشغول سازی نیروهای انقلابی اهداف اصلی دشمنان انقلاب اسلامی هستند تا نیروهای انقلابی از کار مهم ایده پردازی و توسعه ارزش های انقلاب اسلامی غافل شوند.

وی با بیان اینکه امسال هم مانند سال گذشته شاهد برگزاری مراسم باشکوه اربعین در شیراز خواهیم بود، گفت:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج همواره با آمادگی کامل در خط مُقدم دفاع از انقلاب اسلامی حضور دارند.

فرمانده سپاه فجر با تاکید بر اهمیت توجه دائمی به موضوع ایمنی در نیروهای مسلح، گفت: مبحث ایمنی شامل حوزه های مختلف شناخت و اِشراف، پیشگیری و اقدام به موقع است و مسئولان باید دائما نسبت به مسئله ایمنی دغدغه و نگرانی داشته باشند و اگر این توجه دائمی وجود نداشته باشد در استمرارِ حرکتِ رو به جلو دچار خدشه و مشکل می شویم.

سردار غیاثی با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهم ترین اجزای نیروهای مسلح است، گفت: تدوین پیوست ایمنی برای طرح های اجرایی در نیروهای مسلح یک مسئله بسیار مهم است و از زمان تشکیل معاونت ایمنی در سپاه شاهد کاهش چشمگیر حوادث بوده ایم.