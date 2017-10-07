بهره برداری از ایستگاه دولت آباد در صورت تامین بودجه تاپایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد صفوی با اشاره به توسعه خط ۶ مترو در نیمه جنوبی اظهار کرد: این بخش از پروژه از ایستگاه دولت آباد آغاز می شود و بعد از عبور از ایستگاه بوستان بهشت، شهید غیوری، بوستان رازی جنب بیمارستان فیروزآبادی در نهایت به ایستگاه ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ختم می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایستگاه دولت آباد به پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد رسیده است، گفت: بحث های سازه ای مربوط به این ایستگاه به طور کامل تمام شد و در صورت تامین بودجه و انجام کارهای الکتریکال و برقی تا پایان سال، ایستگاه آماده بهره برداری است.

شهردار منطقه ۲۰ با تاکید بر اینکه ادامه خط از ایستگاه دولت آباد تا ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم نیز با پیشرفت ۱۸ درصدی همراه بوده، عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ متر از مسیر حفاری شده است. البته حفاری در این مسیر کار دشواری است چرا که یک کیلومتر از مسیر سنگی است و این امر سرعت کار را پایین می آورد. با این وجود ۳۰۰ متر از مسیر سنگی نیز حفاری شده و امیدواریم به تدریج کار ادامه پیدا کند.

صفوی در پایان با اشاره به زمان تکمیل خط ۶ در نیمه جنوبی گفت: شرکت مترو زمان بندی دو ساله را برای این پروژه تعریف کرده است. بر این اساس در صورت تامین بودجه سال ۹۸ پروژه به اتمام رسیده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.