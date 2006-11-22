لایحه حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس لایحه تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ITV) کنفرانس سران مختار (مراکش 2002) و اجازه تسلیم آن بررسی و به تصویب رسید.

بر این اساس 14 مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات، 25 مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله نامه و 5 مورد حذف و اصلاح و الحاق به آیین نامه کلی کنفرانس های (ITV) تصویب و به این ترتیب اجازه اسناد آن داده شد.

در این لایحه حق شرط های دولت تصویب شد از جمله اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند هر اقدامی را که برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری بداند در صورتیکه سایر اعضا مفادی از اساسنامه(ITV) را نادیده بگیرند، انجام دهد.

همچنین جمهوری اسلامی ایران به هر بندی از اساسنامه که مستقیم یا غیرمستقیم بر حق حاکمیت ایران تاثیر گذارد یا مغایر قانون اساسی باشد متعهد نخواهد بود.

دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرده است امضاء مصوبات نهایی کنفرانس (ITV) از سوی دولت ایران، باتوجه به عضویت اسرائیل در این کنفرانس به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.