به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشی آرا؛ امروزه وزراتخانه‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نام اقتصاد مقاومتی و تولید خانگی و بدون حضور دستگاه متولی آبزی پروری راسا اقدام به صدور پروانه به نام تولید خانگی و اعطای وام کرده؛ این اقدام باعث شده است تا صنعت آبزی پروری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.

به همین منظور، مرکز پژوهشی آرا در نشست تخصصی «بررسی موانع صنعت شیلات با تاکید بر واردات بی رویه و تخریب اکو سیستم» که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضور متخصصان و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست، به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.

در این مراسم دکتر حمید عبداله پور بی ریا، محمود فلاح، امیر صالحی، دکتر قربانی، روح الله فرهی، دکتر منصوری و دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.

علاقمندان می توانند جهت حضور در این برنامه عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.