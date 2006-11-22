"به همین راحتی" در جشنواره فیلم پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم کوتاه در یک پلان با موضوع حقوق شهروندی در مایه طنز ساخته شده و از بازیگران آن می توان به شاهرخ پوری، هیبت صمصامی و فریبرز ضیایی اشاره کرد. تصویربرداری این فیلم کوتاه را رضا خمسه انجام داده و وجیهه میرباقری مدیر تولید، مهدی رضایی تدوینگر و زهرا فدایی منش عکاس آن بوده اند.

حاجی‌محمدی این روزها فیلم مستند "زندگی رنگ ها" را در حال تولید دارد و به زودی ساخت فیلم نیمه بلند داستانی "مژده وصل" را با موضوع دفاع مقدس به تهیه کنندگی مشترک صدا و سیما و انجمن انقلاب و دفاع مقدس آغاز خواهد کرد.