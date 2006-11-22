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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۵۳

"به همین راحتی" در جشنواره فیلم پلیس

فیلم 110 ثانیه‌ای "به همین راحتی" به نویسندگی و کارگردانی فرشاد حاجی‌محمدی برای حضور در دومین جشنواره فیلم پلیس تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم کوتاه در یک پلان با موضوع حقوق شهروندی در مایه طنز ساخته شده و از بازیگران آن می توان به شاهرخ پوری، هیبت صمصامی و فریبرز ضیایی اشاره کرد. تصویربرداری این فیلم کوتاه را رضا خمسه انجام داده و وجیهه میرباقری مدیر تولید، مهدی رضایی تدوینگر و زهرا فدایی منش عکاس آن بوده اند.

حاجی‌محمدی این روزها فیلم مستند "زندگی رنگ ها" را در حال تولید دارد و به زودی ساخت فیلم نیمه بلند داستانی "مژده وصل" را با موضوع دفاع مقدس به تهیه کنندگی مشترک صدا و سیما و انجمن انقلاب و دفاع مقدس آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 410706

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