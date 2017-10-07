۸۹۱تولیدکننده بخش کشاورزی استان مرکزی خواستاردریافت تسهیلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون روز شنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۵۷واحد تولیدی و صنعتی استان مرکزی تسهیلات پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: طی شش ماه نخست سال جاری یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی استن در سامانه بهین یاب وزارت صنعت ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۳۲۴ واحد متقاضی دریافت تسهیلات سرمایه در گردش در بخش صنعت و ۷۸ واحد متقاضی تسهیلات سرمایه ثابت در بخش صنعت و همچنین ۱۰۷ واحد متقاضی تسهیلات برای بازسازی و نوسازی صنایع بوده اند.

افشون بیان کرد: همچنین از مجموع تعداد واحدهای متقاضی ذکر شده، ۷۹۷ واحد متقاضی دریافت تسهیلات سرمایه در گردش در بخش کشاورزی بوده اند و ۹۴ واحد نیز متقاضی تسهیلات سرمایه ثابت در بخش کشاورزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: ۳۷درصد متقاضیان در بخش صنعت و ۶۳درصد متقاضیان در بخش کشاورزی بوده اند.

وی ادامه داد: در حوزه پرداخت تسهیلات شرایط آنگونه که مدنظر و مطلوب است پیش نمی رود و از بانک های عامل انتظار داریم پرونده ها به درازا کشیده نشود و تخصیص یا عدم تخصیص تسهیلات برای پرونده های موجود هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و بانک های خصوصی نیز متاسفانه در این رابطه همکاری ندارند و به میدان نمی آیند.

افشون تصریح کرد: میزان صادرات استان مرکزی در شش ماهه سال جاری ۴۶۵ میلیون دلار بوده که به ۶۸ کشور جهان صادر شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته در صادرات از نظر وزنی ۶۹ درصد و از نظر ارزش ریالی نیز ۵۴ درصد افزایش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اضافه کرد: همچنین واردات استان مرکزی طی مدت مذکور ۱۷۵ میلیون دلار بوده که از نظر ارزشی ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و امسال تاکنون میزان صادرات استان مرکزی سه برابر واردات آن بوده است.