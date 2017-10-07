تسریع در دیواره سازی و لایروبی رودخانه مرزی«آستارا چای»ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوذر مرادی بعدازظهر شنبه درجلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان آستارا اظهار کرد: باید ادامه در پروژه دیواره سازی رودخانه مرزی آستارا چای واختصاص اعتبار ویژه برای ساماندهی، اصلاح و جلوگیری از انحراف مسیر رودخانه و مهار نفوذ سیلاب به منازل حاشیه این رودخانه مرزی به جهت رفع مشکلات ساکنان حریم مرزی و همچنین جلوگیری از خسارات به انسداد مرزی تسریع شود.

وی افزود: طغیان رودخانه مرزی آستارا چای به انسداد مرزی آستارا از «آق چای» تا پل مرزی در مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان خسارت بسیاری وارد کرده است.

فرمانده هنگ مرزی آستارا با اشاره به از آغاز مکاتبات مقدماتی جهت انجام لایه روبی رودخانه مرزی آستارا چای، گفت : در همین راستا و از طریق سلسله مراتب و استانداری گیلان هماهنگی های لازم جهت ملاقات با مرزبان کشور مقابل به جهت هماهنگی و همکاری در لایروبی این رودخانه مرزی انجام می شود.

مرادی با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم گیری در رابطه با رودخانه مرزی آستارا چای باید با هماهنگی کشور جمهوری آذربایجان انجام شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مرزبانان پرتلاش هنگ مرزی آستارا تا کمر در گل و لای هستند تا خسارات وارده به مرزبانی را برطرف کنند.

وی برنامه ریزی اصولی و شناسایی نقاط حادثه خیز شهرستان مرزی آستارا وپیش بینی های لازم برای مقابله با حوادث طبیعی را یادآور شد و افزود: روستاهای مرزی آستارا به دلیل قرار گرفتن در مسیر رودخانه آستارا چای در مواقع وقوع باران های سیل آسا در معرض خطر سیلاب و آبگرفتگی مزارع و واحدهای مسکونی قرار می گیرند و دیواره سازی و تثبیت این رودخانه مرزی از خواسته های اصلی اهالی روستاها از مسئولان است.

رودخانه مرزی آستارا چای در شمال شهرستان آستارا قرار دارد و هر گونه بهره برداری از این رودخانه مرزی به طور مشترک بین دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می گیرد.