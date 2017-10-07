۲۲۸۷ کیلوگرم فرآورده دامی فاسد در شهربابک معدوم شد

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ۱۴ مهر روز ملی دامپزشکی بیان کرد: هر چند دامپزشکی با کمبود نیروی انسانی مواجه است ولی تمام توان و تلاش خود را برای مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام به کار بسته است.

اسدی تصریح کرد: علیرغم اینکه خود نیروها در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرند ولی این گذشت و فداکاری را انجام می دهند تا سلامت مردم به خطر نیافتد.

وی گفت: شهرستان شهربابک دارای جمعیت دامی بیش از ۶۰۰ هزار رأس دام سبک، پنج هزار راس گاو و گوساله، ۴۰ واحد مرغداری گوشتی فعال، ۱۵ مرکز پرورش آبزیان، یک واحد کشتارگاه دام و ۱۶۰ واحد توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک به بخشی از فعالیتهای شبکه دامپزشکی شهرستان شهربابک طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام؛ واکسیناسیون بروسلوز گوسفندی ۱۲۰ هزار رأس و واکسیناسیون بروسلوز گاو و گوساله شش هزار و ۴۸ راس، خونگیری دو هزار ۷۳۸ راس گاو که ۱۷ مورد مثبت شناسایی و کشتار شد، تست سل دو هزار و ۳۴ رأس گاو، واکسیناسیون هاری هزار و ۴۳۸ قلاده سگ و تست مشمشه ۱۳۶ سر اسب از جمله این فعالیت هاست.

اسدی ادامه داد: واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک ۵۷ هزار و ۴۹۴ رأس، واکسیناسیون آبله ۳۲۷ هزار و ۹۸۵ راس گوسفند و بز، واکسیناسیون تب برفکی گاوی ۱۴ هزار و ۷۳۹ راس و واکسیناسیون تب برفکی گوسفندی ۳۲۵ هزار و ۱۰۰ راس و شناسایی ۲۷ کانون انواع بیماری مختلف دامی طی یک سال اخیر در شهرستان برای مبارزه با بیماریهای دامی انجام شده است.

وی ادامه داد: بازرسی روزانه و مستمر بر کشتارگاه دام ۱۹ هزار و ۷۸۰ مورد، نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی پنج هزار و ۱۲۵ مورد و معدوم سازی دو هزار و ۲۸۷ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف و ۲۵۰ مورد نمونه برداری از مراکز عرضه شیر خام که پنج راس گاو راکتور مثبت بروسلوزی شناسایی و کشتار شدند که در مجموع طی یک سال گذشته از طریق خونگیری و نمونه برداری از مراکز عرضه شیر خام ۲۲ راس گاو راکتور مثبت بروسلوزی شناسایی و کشتار شدند.

اسدی از صدور گواهی حمل طیور و دام زنده و گوشت هزار و ۱۲۲ حمل خبر داد و افزود: همچنین ۲۰ کلاس آموزشی با حضور ۳۵۰ نفر تشکیل شده است.

وی گفت: در زمینه نظارت بر مراکز پرورش و تولید طیور و زنبورعسل صدور مجوز جوجه ریزی ۱۱۵ مورد و یک میلیون و ۷۷۹ هزار و ۸۵ قطعه جوجه ریزی، نمونه برداری و خونگیری بیش از ۱۲۰ مورد جهت پایش و مراقبت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، گزارش بیماری های زنبور عسل دو مورد و نمونه برداری و پایش بیماری های زنبور عسل ۱۹ مورد انجام شده است.

اسدی در پایان از زحمات تلاشگران حوزه دامپزشکی که با تحمل شرایط سخت اقدامات خالصانه خود را در جهت حفظ و حراست سرمایه دامی و ارتقاء بهداشت عمومی صرف می کنند تقدیر کرد.