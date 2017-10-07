سقوط بالگرد آمریکایی در ولایت پروان افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، یک فروند بالگرد آمریکائی در شهر کوه صافی واقع در ولایت پروان افغانستان سقوط کرد.

اخبار اولیه از بروز نقص فنی به عنوان علت سقوط این بالگرد حکایت دارد.

خبرهای ضد و نقیضی در این باره مخابره شده است؛ در حالیکه وحیده شهکار سخنگوی والی پروان از نقص فنی به عنوان دلیل سقوط این بالگرد نام برده و این حادثه را بدون تلفات توصیف کرده است، طالبان مدعی است که بالگرد آمریکائی مذکور از نوع ترابری بوده و چندین نظامی آن نیز در این سانحه کشته شده اند.

سخنگوی طالبان در این خصوص اعلام کرد که این بالگرد پس از آنکه مورد اصابت گلوله دوش پرتاب این گروه قرار گرفت، سقوط کرده است.

لازم به ذکر است، ولایت پروان به دلیل وجود بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر بگرام، مکان پرترافیکی برای پرواز بالگردهای آمریکایی به شمار می رود.