تولید سیگار ۲۰ درصد افزایش یافت/کاهش۵۶ درصدی واردات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی اصغر رمزی با ارائه آمارهای ۶ ماهه سال ۹۶ در تولید و واردات سیگار و مقایسه آن با مدت مشابه سال ۹۵ گفت: مقایسه تولید، واردات، صادرات، برآورد قاچاق و مصرف سیگار طی این مدت حاکی از آن است که در شش ماهه سال۱۳۹۶، به میزان۲۳.۱۳میلیارد نخ سیگار تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل،۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات رسمی۱.۴ میلیارد نخ بوده که ۵۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان صادرات ۱۶دهم میلیارد نخ بوده که ۱۴ درصد رشد داشته و برآورد قاچاق در ۶ ماهه اول سال ۳.۱۳ بوده که ۳۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است.

وی، برآورد مصرف سیگار را در مدت مذکور ۲۷.۵ میلیارد نخ ذکر کرد که نسبت به مدت مشابه سال پیش تفاوتی نکرده است.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به بخش کشت توتون در کشور اظهار کرد : سطح زیر کشت توتون حدود ۶ هزار هکتار و برداشت سالیانه حدود ۹ هزار تن توتون است و نیاز کارخانه های سیگارت سازی کشور به توتون در سال حدود ۴۰ تا ۵۰ هزارتن است.

وی با بیان اینکه در مجموع برای تامین توتون مورد نیاز می بایست کشت توتون به حدود ۵ برابر افزایش یابد ادامه داد: حدود ۸۰ درصد توتون مصرفی در کارخانه های سیگارت سازی وارداتی است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در مرحله اول جهت تسریع در امور کشت و ساماندهی آن کلیه اختیارات بخش کشت و نظارت بر آن از سوی مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان تفویض شد.

رئیس مرکز دخانیات پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری کلیه توتونهای برداشت شده با قیمتهای مناسب و رقابتی توسط متقاضیان بخش خصوصی خریداری گردد و در سالهای آتی نیز با بستر رقابتی فراهم شده انگیزه لازم برای افزایش کشت توتون و رساندن تولید به میزان نیاز کشور به وجود آمده است ، هدف رساندن کشت توتون به ۵ برابر وضعیت فعلی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور عملی شود.

تولید ۵۰ میلیارد نخ سیگار در سال ۹۶

رمزی ادامه داد: در ۶ ماهه اول سال جاری ۳ واحد راه اندازی شده است و در مجموع ۷ کارخانه سال ۱۳۹۳ در حال حاضر به ۱۵ واحد تولیدی افزایش یافته است و با راه اندازی ۲ واحد دیگر در سال جاری به برنامه ازپیش تعیین شده یعنی ۱۷ واحد سیگارت سازی و تولید ۵۰ میلیارد نخ سیگار در سال ۱۳۹۶ خواهیم رسید و افزایش ۵ میلیارد نخی تولید داخلی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ را شاهد هستیم که به این ترتیب تکلیف قانون برنامه پنجم به تحقق کامل نزدیک خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این تکلیف قانونی عملا واردات به حداقل ممکن کاهش یافته و به سمت صفر رفته و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شده است.