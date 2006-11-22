برگزاری سمینار افتتاحیه دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه، دکتر مجید همراه دبیر سمینار و دکتر مهدی نجفی علمداری رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری سخنانی ایراد کردند.
همچنین در ادامه این سمینار یکروزه، سخنرانی های تخصصی درباره سنجش از دور GIS، فتوگراستری و ژئودزی برگزار شد و سخنرانان به ارایه قابلیت های این گروه ها پرداختند.
در حاشیه این سمینار از اساتید و فرهیختگان دانشگاه نیز تجلیل به عمل آمد و ساختمان جدید دانشکده مهندسی نقشه برداری توسط رئیس دانشگاه افتتاح شد.
شکل گیری اولیه دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به سال 1333 شمسی بر می گردد. این دانشکده سرانجام در سال 1381 رسما توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت دانشکده ای مستقل در آمد. در حال حاضر تعداد 150 دانشجو در مقطع کارشناسی، 120 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 25 دانشجو در مقطع دکترای در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. همچنین این دانشگاه دارای 23 نفر عضو هیات علمی است.
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