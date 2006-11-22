برگزاری سمینار افتتاحیه دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه، دکتر مجید همراه دبیر سمینار و دکتر مهدی نجفی علمداری رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری سخنانی ایراد کردند.

همچنین در ادامه این سمینار یکروزه، سخنرانی های تخصصی درباره سنجش از دور GIS، فتوگراستری و ژئودزی برگزار شد و سخنرانان به ارایه قابلیت های این گروه ها پرداختند.

در حاشیه این سمینار از اساتید و فرهیختگان دانشگاه نیز تجلیل به عمل آمد و ساختمان جدید دانشکده مهندسی نقشه برداری توسط رئیس دانشگاه افتتاح شد.