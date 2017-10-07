  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور اعلام کرد

هوای ناسالم در اهواز/هوای ۲۳ کلانشهر کشور پاک و سالم بود

هوای ناسالم در اهواز/هوای ۲۳ کلانشهر کشور پاک و سالم بود

مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور هوای کلانشهرها در ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد که بر این اساس سه کلانشهر کشور هوای پاک و ۲۰ کلانشهر هوای سالم داشتند و هوای اهوازبرای گروه‌های حساس ناسالم بود.

به گزارش خبرنگار مهر مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور شاخص کیفی هوای کلانشهرها و مراکز استانها در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح روز پانزدهم مهرماه ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

بر این اساس بیرجند با شاخص ۳۴، شهر کرد با شاخص ۴۱ و مشهد با شاخص ۴۹ در این بازه زمانی از هوای پاک برخوردار بود.

همچنین در همین بازه زمانی کرمانشاه با شاخص ۵۶، ارومیه با شاخص ۶۲، ایلام با شاخص ۶۴، بجنورد با شاخص ۶۴، یاسوج با شاخص ۶۴، زاهدان با شاخص ۶۶، اراک با شاخص ۶۸، اصفهان با شاخص ۶۸، بندرعباس با شاخص ۶۸، خرم‌آباد با شاخص ۶۸، تبریز با شاخص ۶۹، همدان با شاخص ۷۱، قم با شاخص ۷۲، شیراز با شاخص ۷۹،قزوین با شاخص ۸۰، کرج با شاخص ۸۲، سنندج با شاخص ۸۳، بوشهر با شاخص ۸۳، یزد با شاخص ۸۳ و تهران با شاخص ۹۱  هوایی سالم داشتند.

در این بازه زمانی هوای اهواز با شاخص ۱۰۳   برای افراد حساس ناسالم بود.  

شاخص هوای کمتر از ۵۰ پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و بالاتر از ۱۵۰ ناسالم برای همه گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

کد مطلب 4107092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها