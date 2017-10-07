هوای ناسالم در اهواز/هوای ۲۳ کلانشهر کشور پاک و سالم بود

به گزارش خبرنگار مهر مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور شاخص کیفی هوای کلانشهرها و مراکز استانها در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح روز پانزدهم مهرماه ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

بر این اساس بیرجند با شاخص ۳۴، شهر کرد با شاخص ۴۱ و مشهد با شاخص ۴۹ در این بازه زمانی از هوای پاک برخوردار بود.

همچنین در همین بازه زمانی کرمانشاه با شاخص ۵۶، ارومیه با شاخص ۶۲، ایلام با شاخص ۶۴، بجنورد با شاخص ۶۴، یاسوج با شاخص ۶۴، زاهدان با شاخص ۶۶، اراک با شاخص ۶۸، اصفهان با شاخص ۶۸، بندرعباس با شاخص ۶۸، خرم‌آباد با شاخص ۶۸، تبریز با شاخص ۶۹، همدان با شاخص ۷۱، قم با شاخص ۷۲، شیراز با شاخص ۷۹،قزوین با شاخص ۸۰، کرج با شاخص ۸۲، سنندج با شاخص ۸۳، بوشهر با شاخص ۸۳، یزد با شاخص ۸۳ و تهران با شاخص ۹۱ هوایی سالم داشتند.

در این بازه زمانی هوای اهواز با شاخص ۱۰۳ برای افراد حساس ناسالم بود.

شاخص هوای کمتر از ۵۰ پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و بالاتر از ۱۵۰ ناسالم برای همه گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود.