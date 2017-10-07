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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۳

حملات هوایی ضد داعش در غرب عراق/افسر رژیم صدام کشته شد

حملات هوایی ضد داعش در غرب عراق/افسر رژیم صدام کشته شد

منابع عراقی از حملات هوایی موفق ضد داعش و هلاکت شماری از تکفیری ها از جمله یک افسر رژیم سابق بعثی عراق در جریان این حملات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی اعلام کردند: سه مرکز مهم داعش در غرب الانبار از سوی نیروی هوایی عراق هدف قرار گرفت. در این عملیات مرکز تجمع سرکرده های داعش در منطقه القائم در محله الجماهیر هدف قرار گرفت که بر اثر آن ۲۰ داعشی که در میان آنها برخی فرماندهان نظامی ولایات موسوم به بغداد، الفرات، الانبار کشته و برخی دیگر زخمی شدند و دو خودرو که در محل قرار داشت منهدم شد.

این منابع بیان کردند: در میان کشته شدگان ابوطارق موسوم به امیر نظامی ولایت بغداد و یک افسر ویژه رژیم صدام که قبلا در زندان بوکا بوده و از نزدیکان البغدادی است و اقدامات تروریستی زیادی را در بغداد از جمله الکراده در سال ۲۰۱۶ طراحی کرده است، به چشم می خورند.

به گفته این منابع در این عملیات کارگاه بمبگذاری داعش در محله الفرات القائم منهدم و سه خودرو بمبگذاری شده در محل منفجر و شماری از داعشی ها از جمله کارشناسان بمبگذاری خارجی داعش به هلاکت رسیدند.

در این عملیات همچنین در محله هفت آوریل القائم ۱۴ داعشی به هلاکت رسیدند و برخی دیگر زخمی شدند و مهمات و کمربندهای انفجاری در این محل منهدم شد.

کد مطلب 4107095

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