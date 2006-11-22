تحولی بزرگ در تصویربرداری سه بعدی از سلول زنده

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه «ام.آی.تی» در تازه ترین دستاوردهای علمی - تحقیقاتی خود موفق به طراحی و ساخت ابزار جدیدی شدند که امکان تصویربرداری از آنچه که در سلول های زنده و نورون ها اتفاق می آفتد را فراهم می کند.



دانشمندان در آزمایشگاه جورج هریسون دانشگاه ام.آی.تی با بهره گیری از این تکنیک جدید توانستند لرزش ها و ارتعاشات بسیار کوچک در غشای سلولهای زنده و نورون ها را شناسایی و تصویربرداری کنند.



دانشمندان این تکنیک جدید را نوعی فرآیند تصویربرداری غیرتهاجمی عنوان کرده اند که دارای عملکرد و قدرت بالایی است.



مایکل فلد، مدیر این آزمایشگاه ابراز امیدواری کرد با استفاده از این تکنیک جدید، تصاویر سه بعدی به دست آید که بتواند حتی ریزترین ارتعاشات و فعالیتها در سلولهای زنده را تشریح کند. به عقیده مایکل فلد، هدف اصلی از این تحقیقات، مطالعه ساختار یک سلول زنده و شیوه تغییرات آن است.



بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، در حال حاضر دانشمندان ار تکنیک هایی هم چون میکروسکوپ الکترونیک برای تصویر برداری از سلولها استفاده می کنند، با این حال در این روش ها نیاز به برخی آماده سازی ها برای سلول تا پیش از تصویربرداری هم چون یخ زدن و یا تحت پوشش ماده ای چون طلا قرار گرفتن است حال آنکه در تکنیک جدید نیازی به این آماده سازی ها نیست.