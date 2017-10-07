بهره گیری ازروش های بازاریابی جدید زمینه ساز توسعه صنایع دستی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در نشست توسعه صنایع دستی با اشاره به اینکه تولید محصولات صنایع دستی از مهمترین ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری است، عنوان کرد: بهره گیری از بخش صنایع دستی برای توسعه چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی عنوان کرد: بهره گیری از روش های جدید بازاریابی نقش مهمی در توسعه بخش صنایع دستی چهارمحال و بختیاری دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شناسایی بازارهای هدف فروش محصولات صنایع دستی چهارمحال و بختیاری ضروری است که این امر در دستور کار مسئولان میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری قرار بگیرد.

توسعه بخش صنایع دستی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

وی تاکید کرد: توسعه بخش صنایع دستی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بهره گیری از ایده های کارآفرینانه در بخش صنایع دستی چهارمحال و بختیاری ضروری است، ادامه داد: تولید محصولات صنایع دستی مطابق با نیاز و سلیقه مشتری نقش مهمی در توسعه لین بخش دارد.

وی ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی در استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین مواردی است که می تواند این بخش را توسعه دارد.