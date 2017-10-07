ارتش سوریه به شهر «المیادین» نزدیک تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از پیشروی های جدید ارتش این کشور در دیرالزور خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای ارتش سوریه بر قلعه باستانی الرحبه، گردان توپخانه، مزارع الشبلی، بازار الهال و سیلوهای غلات در جنوب غرب شهر المیادین در حومه جنوب شرقی دیرالزور مسلط شدند.

به گفته این منابع این پس از درگیری با داعش رخ داد که طی آن شماری از داعشی ها به هلاکت رسیدند و سه خودرو بمبگذاری شده آنها منهدم شد.

از سوی دیگر منابع سوری از تسلط ارتش سوریه و متحدانش بر جاده السخنه به دیرالزور به طور کامل خبر دادند.

این در حالی است که ارتش سوریه یورش گسترده جبهه النصره و گروههای وابسته به آن را در حومه جنوب شرقی ادلب دفع کرد.

منابع سوری اعلام کردند: نیروهای ارتش سوریه یورش گسترده تروریستهای جبهه النصره را به مواضع خود در اطراف روستای ابو دالی در حومه جنوب شرقی ادلب دفع کردند.

شبکه المنار هم گزارش داد: ارتش سوریه و متحدانش مواضع تروریستها را در منطقه زیر آتش سنگین توپخانه قرار دادند و جنگنده های سوری نیز مواضع تروریستها را در الحمدانیه، تل مرق، خوین الکبیر، ام الخلاخیل، مشیرفه تل خنزیز، الطویبه، تل خنزیر، عطشان و سکیک هدف قرار دادند.

ارتش سوریه یک خودرو بمبگذاری شده تروریستها را قبل از رسیدن به مواضع خود در اطراف ابودالی با موشک هدایت شونده دفع کرد. ارتش سوریه تانک و ادوات تروریستها را هدف قرار داد که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش؛ در درگیری میان ارتش سوریه با تروریستها از صبح روز گذشته تا لحظه مخابره خبر ۳۰ تروریست به هلاکت رسیده اند.

این در حالی است که منابع سوری قبلا اعلام کرده بودند: نیروهای سوری در جریان این پیشروی ها موفق شدند بر تپه استراتژیک الضبع در حومه دمشق مسلط شوند.

نیروهای سوری همچنین بر بلندی استراتژیک لسان الصخر در حومه جنوبی دمشق مسلط شدند.

طبق اعلام رسانه های سوری، ارتش سوری در جریان این پیشروی ها دهها عنصر تکفیری را به هلاکت رساند.