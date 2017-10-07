تغییر توافق اوپک ضرورتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، محمد بارکیندو گفت: همکاری میان کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک به خوبی پیش می‌رود.

وی همچنین با ابراز امیدواری درباره دستیابی به توافقی در زمینه سقف تولید جدید اوپک در ماه نوامبر امسال، ادعا کرد روح همکاری تازه‌ای میان تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو این سازمان ایجاد شده است.

دبیرکل اوپک گفت: می‌توانم به شما اطمینان بدهم که در کنار روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت در حال تدوین فصلی نو در تاریخ نفت هستیم.

بارکیندو ابراز امیدواری کرد که پیش از نشست اوپک در ماه نوامبر امسال، اجماع گسترده‌ای ایجاد شود.

وی همچنین در ارتباط با لزوم ایجاد ساز و کاری جدید برای ضمانت اجرایی کاهش تولید، اعلام کرد فرایندهای کنونی کارآمدی مطلوبی دارند.

دبیرکل اوپک گفت: نمی‌توانم احتمال استمرار فرایند کارآمد کنونی را رد کنم؛ ما این ساز و کار را در ماه ژانویه آغاز کردیم و هر ماه، ساز و کار و میزان پایبندی را به طور مستمر مرور می‌کنیم.ما راضی هستیم که ساختار به خوبی عمل می‌کند؛ بنابراین نمی‌توانیم ساز و کار کنونی را منتفی بدانم.