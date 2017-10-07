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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۶

رئیس پلیس راهور خوزستان خبر داد:

۲ فوتی و ۲ مجروح در تصادف اهواز - حمیدیه

۲ فوتی و ۲ مجروح در تصادف اهواز - حمیدیه

اهواز - رئیس پلیس راهور خوزستان از مصدومیت دو نفر و فوت دو نفر در تصادف رانندگی محور اهواز - حمیدیه خبر داد.

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز تصادف رانندگی در کیلومتر  محور اهواز به حمیدیه رخ داد که متاسفانه در نتیجه آن فوتی دو نفر متوفی و  دو نفر مجروح شدند.

وی افزود: این سانحه در نتیجه برخورد وانت نیسان با سواری پراید بود که در نهایت منجر به اتش گرفتن وانت نیسان شده است.

رئیس پلیس راهور خوزستان در پایان در ارتباط با علت این تصادف رانندگی گفت: علت سانحه انحراف به چپ از جانب راننده وانت نیسان بوده است.

کد مطلب 4107113

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