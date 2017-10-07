۲ فوتی و ۲ مجروح در تصادف اهواز - حمیدیه

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز تصادف رانندگی در کیلومتر محور اهواز به حمیدیه رخ داد که متاسفانه در نتیجه آن فوتی دو نفر متوفی و دو نفر مجروح شدند.



وی افزود: این سانحه در نتیجه برخورد وانت نیسان با سواری پراید بود که در نهایت منجر به اتش گرفتن وانت نیسان شده است.



رئیس پلیس راهور خوزستان در پایان در ارتباط با علت این تصادف رانندگی گفت: علت سانحه انحراف به چپ از جانب راننده وانت نیسان بوده است.