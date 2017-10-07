درخشش ورزشکاران چهارمحال و بختیاری در رقابت های کشتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور با حضور ۱۱ تیم در دو بخش تیمی و انفرادی در دامغان آغاز شد و آزاد کاران استان در بخش انفرادی این مسابقات سه عنوان نایب قهرمانی و یک مقام سومی را از آن خود کردند.

در این رقابت ها «مجید صالحی» در ۷۴ کیلوگرم، «رستم فرد» در ۹۲ کیلوگرم و «محسن محمودی تبار» در ۹۷ کیلوگرم توانستند با شکست حریفان بر سکوی دوم اوزان خود قرار گیرند.

«محمد حافظی» دیگر کشتی گیر جوان استان هم در وزن ۷۹ کیلوگرم به نشان برنز رسید.