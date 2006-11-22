فعالیت های شهرداری نباید معطوف به نگاه اقتصادی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمدباقر قالیباف امروز در جلسه شورای معاونان شهرداری تهران که در منطقه 3 برگزار شد ، گفت: انعکاس مشکلات به معنای حل آن نیست بلکه گامی برای حل آنها است.

وی خطاب به مدیران شهرداری درباره برنامه بودجه سال 86 گفت: سعی کنید اولویت را به مشکلات اختصاص دهید و بودجه را بر اساس آن تنظیم کنید زیرا قصد داریم برای سال 86 بودجه ای کاملا عملیاتی تنظیم کنیم. به نظر من شهرداری باید قابلیت انعطاف در انجام عملیات ها را دارا باشد.

شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری منطقه 3 نباید دغدغه پروژه ها در مقیاس شهری را داشته باشد گفت: همه دغدغه این منطقه باید برای 300 هزار شهروندی که در این منطقه زندگی می کنند باشد و پروژه هایی در مقیاس شهر باید بر عهده ما در شهردای تهران قرار گیرد.

قالیباف افزود: منطقه 3 در حوزه فعالیت های اجتماعی از ظرفیت بالایی برخوردار است و جزو معدود بافت هایی است که می توان از فرهنگ دینی ، علمی و شهرنشینی آن در جهت اقدامات اجتماعی استفاده کرد.

وی شورایاری ها را بازوی نظارتی در تشخیص اولویت ها ، اعتمادسازی میان مردم و مشارکت مردم با شهرداری ها دانست و گفت: شهرداری ها باید با شورایاری ها ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داشته باشند.

شهردار تهران به ظرفیت بالای شهرداری منطقه 3 در حوزه سرمایه گذاری و توسعه اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بالای منطقه در حوزه سرمایه گذاری و توسعه ، باید تلاش کنیم تا بر اساس نیازهای منطقه و شهر گام برداریم.

وی خطاب به مدیران شهرداری منطقه 3 گفت: هیچگاه نگاه اقتصادی را به فعالیت های خود معطوف نکنید زیرا به نظر من نگاه اقتصادی باعث ضرر اقتصادی می شود.

شهردار تهران در ادامه این جلسه بر آمادگی مناطق برف گیر تهران نظیر منطقه 3 در فصل زمستان با بهره گیری از تمام امکانات شهرداری تاکید کرد.

وی همچنین درباره بهسازی پیاده رو خیابان ولیعصر (عج) گفت: این کار با سرعت خوبی در حال انجام است اما به نظر من نباید در ظرافت های فنی آن کج سلیقگی کرد.