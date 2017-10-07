برگزاری جلسه مشترک پوتین و شورای امنیت روسیه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهوری روسیه در جلسه مشترک امروز خود با اعضای شورای امنیت روسیه به بررسی مسائل مختلفی از جمله وضعیت سوریه و آماده سازی مسکو برای شرکت در اجلاس همکاری های کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) پرداخت.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین با اعلام این خبر گفت: شرکت کنندگان در این دیدار به تبادل نظر درباره سوریه و پیشرفت های مثبت حاصل شده در این کشور پس از فعالیتهای موثر نیروی هوایی روسیه در حمایت از عملیات تهاجمی ارتش سوریه (علیه داعش) پرداختند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به انجام رایزنی ها میان رئیس جمهوری روسیه و اعضای شورای امنیت این کشور درباره آماده سازی مسکو برای برگزاری اجلاس مشترک اعضای کشورهای CIS و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به آماده سازی (روسیه) برای اجلاس CIS و EAEU نیز به بحث گذاشته شده است. شرکت کنندگان همچنین درباره پاره ای از مسائل مربوط به وضعیت اجتماعی و اقتصادی در روسیه به بحث پرداختند.