تامین زیرساخت های آب و برق در پایانه مرزی مهران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جلسه مشترک استاندار ایلام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ستادی وزارت نیرو در استان در خصوص پیگیری اعتبارات، تدوین ردیف بودجه و بررسی آخرین وضعیت استان در حوزه آب نیرو با سرپرست وزارت نیرو برگزار شد.

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام دراین نشست بر پیگیری اعتبارات اربعین در کوتاه مدت ظرف امسال و سال آینده در بخش های مختلف آبرسانی، تامین برق، احداث و تکمیل پارکینک ها و آماده سازی زیرساخت های مورد نیازتاکید کرد.

وی افزود: مرز مهران امروز به عنوان مهمترین مرز زمینی کشور برای تردد زوار اربعین در کشور شناخته می شود لذا ضروری است تا زیر ساخت های لازم برای این مهم آماده شوند.

قاسم سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل وضعیت آبی استان خواستار اعزام هیئتی از وزارت نیرو جهت بررسی آخرین وضعیت پروژه های وزارت نیرو در استان شد.

وی در ادامه بر توجه بیشتر دولت به ایلام و اختصاص اعتبارات لازم به منظور مهار آبهای مرزی، مهار آبهای سطحی، تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت در استان تاکید کرد.

پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به ایلام در حوزه آب - نیرو و ارائه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در تدوین ردیف بودجه سال ۹۷ از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود.