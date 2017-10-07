گفتگوی تلفنی مرکل و یونکر درباره بحران کاتالونیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان امروز (شنبه) به صورت تلفنی با ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا درباره بحران کاتالونیا گفتگو کرده و این بحران را نشانه ای از آشفتگی رو به افزایش در سرتاسر اروپا دانست.

گفته می شود این تماس تلفنی در راستای افزایش نگرانی ها از تصمیم پارلمان کاتالونیا برای اعلام استقلال این ایالت از اسپانیا در هفته آینده و واکنش های دولت اسپانیا در برابر این موضوع صورت گرفته که به گفته سیاستمداران اروپایی می تواند وضعیت سیاسی بحرانی این کشور که دولت این کشور برای چندین سال در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است را وخیم تر کند.

یک مقام اتحادیه اروپا در خصوص این تماس تلفنی گفت: آنها در مورد وضعیت اسپانیا به همراه مسائل دیگر گفتگو کردند.

لازم به ذکر است از زمان شکل گیری بحران کاتالونیا بسیاری از رهبران قاره سبز نسبت به آینده و سرنوشت اسپانیا به عنوان چهارمین اقتصاد منطقه یورو ابراز نگرانی کرده اند.

به گفته مقام های اتحادیه اروپا رهبران این اتحادیه قرار است در نشست روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری خود در خصوص این مساله به بحث و گفتگو بنشینند.

کمیسیون اتحادیه اروپا نیز از رهبران اسپانیا و کاتالونیا خواسته تا به جای افزایش درگیری ها به فکر یافتن راه حلی برای مشکلات موجود میان دو طرف باشند.