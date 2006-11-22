فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ رابرت آلتمن با واکنش های گسترده ای مواجه شد. تمام خبرگزاری ها و روزنامه های مطرح دنیا خبر نخست خود را به او و آثارش اختصاص دادند. مایکل ویلمینگتن در شیکاگو تریبیون از او به عنوان "یک گنجینه سینمایی اصیل" یاد کرد که "آثارش منبع الهام نسل های مختلف بود."

رابرت آلتمن

ای. او. اسکات، منتقد اصلی روزنامه نیویورک تایمز، در مقاله ای با عنوان "یک فرد سینمایی تک رو و غرقه در هنر ابهام" به طور مفصل آلتمن را مورد ارزیابی قرار داد. گاردین تیتر جالب "وداع دنیای سینما با کهنه کاری که قواعد را زیر پا می گذاشت" را انتخاب کرد و ریچارد کورلیس در تایم هم او را "یک شورشی ابدی" نامید. خبرگزاری رویترز هم او را فیلمسازی خطاب کرد که با "سبک آشوب گونه و گستاخانه خود در فیلمسازی به شیوه هالیوود انقلاب به پا کرد."



رویترز خبر داد رئیس جمهور قزاقستان بر خلاف خیلی ها اصلا با فیلم کمدی "بورات" مشکلی ندارد. نورسلطان نظربایف روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، لبخندزنان به خبرنگاران گفت: "این فیلم را یک کمدین خلق کرده، پس بیایید به آن بخندیم. این نظر من است." او ادامه داد: "می گویند هر نوع تبلیغی خوب است!" "بورات" نه تنها با آمریکایی ها بلکه با مردم قزاقستان شوخی می کند.



باربارا استرایسند، بازیگر و خواننده 56 ساله آمریکایی دوشنبه گذشته تور خداحافظی خود را در لس آنجلس به پایان رساند. این تور موسیقی از اوایل اکتبر در فیلادلفیا آغاز شد و در 16 شهر آمریکا ادامه پیدا کرد. در آخرین اجرای بازیگر فیلم های "سلام دالی"، "تازه چه خبر دکتر؟" و "ملاقات با فوکرها" حدود 20 هزار نفر شرکت داشتند. در میان مهمانان این مراسم نانسی پلوسی، رئیس دموکرات پارلمان آمریکا، هم حضور داشت. استرایسند از دیرباز به هواداری از حزب دموکرات آمریکا شهرت دارد.



یک نسخه دستنویس ترانه های پل مک کارتنی، خواننده سابق گروه "بیتلز"، یک گیتار متعلق به جیمی هندریکس، موزیسین افسانه ای راک، یادداشت های شخصی باب دیلن و یک گفتگوی پیش از این پخش نشده با جان لنون، خواننده فقید "بیتلز"، از جمله چیزهایی است که قرار است روز چهارم دسامبر در بخش "یادگاری های راک و پاپ" حراجی کریستی به فروش برسد.



وزیر فرهنگ فرانسه در یک تصمیم گیری غیرمنتظره و شخصی نمایش "اره 3" را در این کشور برای افراد زیر 18 سال ممنوع کرد. رنو دوندیو دو وابره، وزیر فرهنگ فرانسه، شخصا فیلم را دید و از آن به عنوان "یک فیلم بسیار سادیستی غیرقابل تحمل" یاد کرد. در فرانسه نمایش فیلم ها تنها در موارد معدود برای افراد زیر 18 سال ممنوع می شود.



دیروز سه شنبه در مراسم سالانه "جوایز موسیقی آمریکا" که نمونه ای عامه پسند تر از "جوایز گرمی" است، گروه "بلک آید پیس" سه جایزه و گروه "رد هات چیلی پپرز" دو جایزه اصلی را به خود اختصاص دادند. ماریا کری بازنده بزرگ امسال بود که با وجود نامزدی در سه رشته، برنده هیچ جایزه ای نشد.



اسوشیتدپرس گزارش داد خانواده زنی که پس از گفتگو با نانسی گریس، یکی از مجریان شبکه سی ان ان، خودکشی کرد قصد دارند از این شبکه و گریس شکایت کنند. هشتم سپتامبر گذشته، یک روز بعد از آنکه در بخش عناوین مهم خبری سی ان ان گفتگوی گریس با ملیندا داکت در مورد مفقود شدن پسر دو ساله او پخش شد، این زن با شلیک گلوله به زندگی خود خاتمه داد. بازجویان پرونده پس ازمرگ داکت از او به عنوان متهم اصلی یاد می کنند.

کوین اسپیسی

کوین اسپیسی که در برادوی سابقه حضور در چند نمایش یوجین اونیل را دارد، بهار آینده در نمایش دیگری از او ظاهر می شود. این کار A Moon for the Misbegotten نام دارد و درباره یک بازیگر الکلی به نام جیمز تایرون جونیر است. این نمایش ابتدا در "الد ویک تیه تر" لندن با موفقیت روی صحنه رفت و اکنون گروه نمایش به نیویورک آمده اند. از اسپیسی 47 ساله اخیرا فیلم "بازگشت سوپرمن" به نمایش درآمده است.



خبرگزاری فرانسه از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای جشنواره بین المللی فیلم گوا در هند خبر داد. در این جشنواره 11 روزه، 107 فیلم از 40 کشور به نمایش درمی آید. گوا یک شهر ساحلی توریستی در غرب هند است. مقامات هندی از بیم حملات تروریستی از مدت ها قبل تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ کرده اند.