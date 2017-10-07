رسوایی های عربستان بیش از آن است که بتواند بر آن سرپوش گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام‌ قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهامات واهی و تکراری وزیر خارجه عربستان سعودی علیه کشورمان گفت: سعودی ها هر وقت به خاطر پرونده تجاوز به یمن و حمایت از تروریسم تحت فشار افکار عمومی بین المللی قرار می گیرند، اتهامات مضحک و تکراری خود را علیه کشورمان از سر می گیرند؛ عجیب تر آنکه با وجود دارا بودن پرونده ای حجیم و قطور از ترویج ترور و خشونت و تجاوز، این روز ها در توهمی آشکار به عنوان دروازه بان جهان به طرز شرم آوری برای حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در جامعه جهانی نیز شرط تعیین می کنند.

قاسمی یادآور شد: تهدید و بکار گیری نیروی نظامی و زبان زور علیه کشورهای کوچک همسایه، پرونده غیر قابل انکار جنایات جنگی در یمن و ترویج افراطی گری تکفیری و تروریسم از مشخصه های آشکار سیاست خارجی عربستان در سالهای اخیر بوده که برای سرپوش گذاشتن بر آن راهی بجز فرافکنی، انحراف افکار عمومی و صرف هزینه های بسیار و البته بیهوده نمی شناسند؛ رسوایی های آنها فراتر از آن است که چنین روشهایی بتواند مؤثر واقع شود.