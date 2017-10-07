مردم پشتیبان نیروی انتظامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عربعلی جباری، شامگاه شنبه در دیدار با پرسنل نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتطامی افزود: در دو نعمت مخفی و پوشیده امنیت و سلامتی در روایات سخنان فراوان بیان شده است که از موارد مهم برای جامعه است.



وی اظهار کرد: همه انبیا و امامان برای تامین امنیت و سلامت آمدند تا عدالت، امنیت، اخلاق ، نظم و انضباط را به مردم بیاموزند و اکنون امنیت جامعه ما در ادامه راه انبیای الهی به دست نیروهای مسلحی است که از جان خود برای آرامش ما گذشته اند.



امام جمعه بهشهر با بیان اینکه ایمان در دوری از گناهان و جلوگیری از بی بند و باری و ناامنی است؛ گفت: افراد با ایمان با تقویت تفوای الهی از گناهان به دور است و لدا همه ما باید به تقویت تقوا و ایمان اهتمام ویژه داشته باشیم.



جباری با اشاره به سخنان رهبری افزود: مقام معظم رهبری (حفظه الله) فرمود: نیروی انتظامی در همه ابعاد انقلابی اش نقش آفرینی می کند و در تامین امنیت اجتماعی، اخلاقی و روانی نقش مهمی بر عهده دارد.



وی گفت: نیروی انتظامی جایگاه و شان و منزلت والایی دارد و مجاهد فی سبیل الله است که باید با خدمت به مردم، امنیت پایدار در جامعه ایجاد کند.



امام جمعه بهشهر گفت: همه ما بعنوان عضو جامعه در قبال هم مسئولیم و همچنانکه نبروی انتظامی با جان برکفی در خدمت مردم است مردم هم باید همکاری خوبی با پلیس داشته و همراه و همگام با پلیس حرکت کنند تا امنیت در جامعه حفظ شود و استکبار به زانو در آید.