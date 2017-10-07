شکار پرندگان آبزی امسال در تمام مناطق استان فارس ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، نبی اله مرادی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: آنفلوانزای فوق حاد طیور یک بیماری ویروسی در پرندگان می باشد. ویروس عامل بیماری در طیور تیپ A(H5N8) است که می تواند ایجاد بیماری کند. این تیپ علاوه بر طیور، سایر حیوانات از جمله خوک، اسب و همچنین انسان را درگیر می کند.

وی افزود: پرندگان وحشی و آبزی می توانند بدون اینکه خود مبتلا به بیماری شوند، ویروسهای آنفلوانزای طیور را با خود جابجا و به دیگر پرندگان به ویژه ماکیان ها منتقل کنند.

بنا به گفته سرپرست محیط زیست فارس شایعترین علامت بروز بیماری شروع ناگهانی تلفات در گله پرندگان است.

سرپرست حفاظت محیط زیست فارس مهمترین راه انتقال بیماری را تماس با پرندگان آلوده ذکر کرد و به منظور پیشگیری از شیوع بیماری لازم است شکار و صید و نگهداری پرندگان وحشی در کنار پرندگان اهلی خودداری شود.

مرادی اقدامات اداره کل در خصوص پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را همکاری با اداره کل دامپزشکی و شبکه های دامپزشکی در سطح استان، گشت و کنترل مستمر مناطق تالابی و ممنوعیت شکار پرندگان آبزی عنوان کرد.