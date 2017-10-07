آغاز عملیات مبارزه با موش های فاضلابی تبریز در ۵۰۰ هزار مترمربع

به گزارش خبرنگار مهر، علی مدبر عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ضربتی مبارزه با موش های فاضلابی با هدف مقابله با انتقال بیش از هشت نوع بیماری مشترک بین انسان و حیوان در سطح شهر تبریز در دو مرحله طعمه گذاری و سم پاشی اجرا می شود.

وی با بیان این مطلب متذکر شد: کانال های روباز و سرپوشیده سطح شهر تبریز در حدود ۵۰۰ هزار متر مربع در کانون اجرای این طرح ضربتی قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به آغاز این طرح همزمان با اول مهر ماه و آغاز سال تحصیلی افزود: تمامی مناطق شهرداری در اجرای طرح مبارزه حیوانات موزی و پاکسازی کانال های آبرو شهری مشارکت دارند.

مدبر با تاکید بر افزایش توان تجهیزاتی و تخصصی به منظور کنترل جمعیت حیوانات موزی اظهار داشت: شهر تبریز در مقایسه با سایر کلانشرهای کشور، با معضل حیوانات موزی روبرو نیست و تنظیف شبانه روزی سطح شهر مانع از هجوم این نوع حیوانات به خصوص موش های فاضلابی می شود.

معاون خدمات شهری شهردار تبریز محور عملکرد شهرداری را ارتقاء سلامت محیطی و شهروندی عنوان کرد و مشارکت شهروندان در رعایت بهداشت محیطی و کاهش تولید زباله و ریختن زباله ها در کانال ها و آبرو ها را نقطه عطف موفقیت عملکرد شهرداری و کاهش آبگرفتگی معابر شهری هنگام بارندگی دانست.

وی در ادامه با تشریح اجرای این طرح ادامه داد: از این متراژ ۱۶۲ هزار و ۵۵۶ متر مربع کانال های فاضلاب سرپوشیده و ۳۴۳ هزار و ۲۳۷ متر مربع کانال روباز در سطح شهر تبریز را شامل می شود.