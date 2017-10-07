کاشت ۳۰۰۰ اصله درخت توسط متهم آلوده کننده محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، مدیر عامل یک واحد آلاینده محیط زیست در شهرستان تاکستان به شش ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.

سیاوش شمسی پور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در این باره گفت: یک واحد صنعتی آلاینده واقع در شهرک صنعتی حیدریه علی رغم اخطاریه های متعدد کتبی وتذکرات حضوری مبنی بر رفع آلایندگی، مدیریت واحد آلاینده نسبت به مسائل محیط زیست بی تفاوت و به فعالیت خود ادامه میداد که موجب ایجاد آلودگی و مزاحمت نیروهای انسانی سایر واحدها ی همجوار و ساکنین منطقه را فراهم و اعتراض متعدد و مکرر آنها را موجب شده بود.

شمسی پور تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان بر حسب وظیفه ورسالت کاری خود و در دفاع از حقوق عامه مردم نسبت طرح دعوی در حوزه قضایی ضیاءآباد اقدام و نهایتا منجر به صدور رای شد.

وی گفت: در رای مذکور مدیر عامل واحدآلوده کننده محیط زیست به کاشت و نگهداری و آبیاری سه هزار اصله نهال درحاشیه جاده شهرک صنعتی حیدریه به ضیاءآباد با نظارت محیط زیست محکوم شد و واحد مزبور می بایستی نسبت به رفع آلودگی خود نیز اقدام کند.