زبان هنر در کاهش تلفات جاده ای موثر است/ هنرمندان حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی عصر شنبه در همایش هنر و احساس امنیت به میزبانی فرهنگ و ارشاد شاهرود بابیان اینکه نبود زبان هنر می تواند جامعه را فلج کند، ابراز داشت: برای اصلاح فرهنگ در وهله نخست باید ابزار آن را فراهم کرد که در این بین هنر بهترین راه برای کاهش تخلفات به ویژه در بحث تصادف های رانندگی محسوب می شود.

وی افزود: هنرمند با ابزاری که در اختیار دارد می تواند با اثر بخشی در زمینه امنیت، آرامش را در جامعه حاکم کند و این در شرایطی است که زیر ساخت های لازم برای بروز یک هنر نیز فراهم و هنرمندان مورد حمایت مسئولان قرار گیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هنر و احساس امنیت جنبه عقلانی و اجرایی دارد، ابراز داشت: یکی از مهم ترین ویژگی قرن حاضر مواجه شدن با تغییرات است که در این بین توسعه فناوری نباید انسان را با اطلاعات نادرست بمباران کند بلکه باید با زبان هنر در چهارچوب فعالیت های هنری، آگاهی بخشی صحیح را در بین مردم گسترش دهیم.

سوقندی در ادامه تصریح کرد: نقش انیمشین، فیلم کوتاه، نقاشی، نویسندگی و دیگر هنرها را نباید در ارتقای امنیت نادیده گرفت بلکه باید با برگزاری هرچه بیشتر این جشنواره ها و حمایت از هنرمندان اهمیت زبان هنر را در جامعه پر رنگ تر کرد و امروز هنر و احساس امنیت دو مقوله جدا نشدنی و مکمل یکدیگر هستند.

در این نشست جمعی از هنرمندان شاهرودی تجلیل شدند.