جاده اهر- تبریز رتبه نخست آذربایجان شرقی در کاهش تلفات جانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس منفرد عصر شنبه در جمع اعضای شورای تامین و اداری شهرستان اهر، اظهار کرد: شعار امسال هفته نیروی انتظامی، پلیس برای امنیت و امنیت برای همه تعیین‌شده و در واقع اصلی‌ترین وظیفه تأمین امنیت مردم است که از هیچ تلاشی در این خصوص دریغ نکرده و نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه سبزپوشان نیروی انتظامی با هرگونه ناامنی مقابله و با برهم زنندگان نظم و امنیت مردم به‌شدت برخورد می‌کنند، افزود: یکی از اولویت‌های نیروی انتظامی اهر مبارزه بی‌امان با موارد مخدر و فروشندگان بوده که در این راستا برخورد با خرده‌فروشان در سرلوح ه ما قرارگرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر از افزایش ۴۳۵ درصدی کشفیات مواد مخدر طی شش‌ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد، گفت: مبارزه با قاچاق کالا از دیگر اولویت‌های نیروی انتظامی بوده این مأموریت در راستای شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده انجام می‌گیرد.

سرهنگ منفرد بابیان اینکه کالای قاچاق به عرصه اقتصاد و تولیدی کشور خدشه وارد می‌کند، ابراز داشت: همکاران بنده در نیروی انتظامی در حیطه وظایف خود و در راستای حمایت از تولید تمامی تلاش خود را جهت مقابله با قاچاق کالا به کار گرفتند که نتیجه تلاش همکاران این شده که توانستیم کالای قاچاق را به ارزش نزدیک به یک میلیارد تومان کشف کنیم.

وی یکی دیگر از اولویت‌های نیروی انتظامی را تصادفات برون‌شهری و درون‌شهری ذکر کرد و گفت: امسال با کاهش ۴۳ درصدی تلفات رانندگی در سوانح برون‌شهری یا همان جاده‌ای هستیم و جاده اهر – تبریز رتبه نخست آذربایجان شرقی در بحث کاهش تلفات جانی کسب کرده است.

امنیت امروز درسایه ولایت فقیه و ازخودگذشتگی نیروهای نظامی و مدافعان حرم

فرماندار اهر نیز در این جلسه گفت: اکنون اکثر کشورهای همسایه ما گریبان گیر تنش، خشونت و جنگ هستند ولی خوشبختانه نیروهای نظامی و انتظامی با رهبری مقام معظم رهبری امنیت پایداری را برای ملت ایران به ارمغان آورده‌اند.

زاهد محمودی اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم، جان خود را فدا می‌کنند که برای این عزیزان و فرمانده کل قوا و دولت تدبیر و امید آرزوی توفیق داریم.

فرماندار اهر با اشاره به اینکه اعتماد مردم از بزرگ‌ترین ویژگی‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند: "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یک نیروی مردمی بوده که عمده تلاش خود را در جهت خدمت به مردم به کار گرفته است".

وی ادامه داد: ضریب بالای امنیتی که در کشور، استان و شهرستان وجود دارد نشات گرفته از اعتماد عمومی مردم نسبت به نیروی انتظامی است، در کنار نیروی انتظامی سایر نیروهای نظامی، امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج نیز در تأمین امنیت جامعه نقش دارند.

محمودی بابیان اینکه با تلاش و کوشش نیروی انتظامی، امنیت و آرامش پایدار مردم و کشور تأمین‌شده است، گفت: اکنون اکثر کشورهای همسایه ما گریبان گیر تنش، خشونت و جنگ هستند اگر هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نبود شاید کشور ما نیز با این‌گونه ناامنی‌ها مواجه می‌شد ولی خوشبختانه نیروهای نظامی و انتظامی با رهبری مقام معظم رهبری امنیت پایداری را برای ملت ایران به ارمغان آورده‌اند.

فرماندار اهر اضافه کرد: موفقیت نیروهای نظامی، امنیتی و علی‌الخصوص انتظامی مرهون تبعیت از منویات فرماندهی کل قوا است که خوشبختانه می‌توان گفت امنیت امروز کشور در سایه ولایت و فرماندهی واحد نیروهای مسلح و با ازخودگذشتگی رزمندگان دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم تداوم‌یافته است.

وی هفته نیروی انتظامی را فرصتی مناسب برای قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه مأموران نیروی انتظامی دانست و گفت: نیروی انتظامی در تمامی صحنه‌ها حضور دارد و یکی از مهم‌ترین میادین فداکاری این عزیزان، عرصه مبارزه با مواد مخدر است که جامعه و جوانان ما را تهدید می‌کند مبارزه بی‌امان نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و شهدای این عرصه گواه تلاش این نیروی مردمی در مقابله با تهدیدهای مواد مخدر است.

محمودی با تأکید بر اینکه کالای قاچاق ضربه‌ای سنگین به اقتصاد کشور وارد می‌کند، یادآور شد: متأسفانه بخشی از اقتصاد کشور متأثر از کالای قاچاق است و نیروی انتظامی در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد باید از تلاش‌های این عزیزان قدردانی کنیم.

فرماندار اهر بیان داشت: سرمایه‌گذاری که یکی از محورهای تولید و اشتغال و مورد تأکید مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید بوده تأمین امنیت بر عهده نیروی انتظامی است و اگر امنیت کافی بر قرار نشود قطعاً امکان سرمایه‌گذاری در هیچ نقطه‌ای از کشور وجود نخواهد داشت در حالی که بخش بزرگی از توسعه و پیشرفت کشور را به نیروی انتظامی مدیون هستیم.

وی اشتغال و رفع معضل بیکاری را از مبحث‌های ضروری و مورد توجه در کشور دانست، ابراز داشت: یکی از بحث‌های مهم و تأثیرگذار کشور در حوزه اشتغال و بیکاری است که ایجاب می‌کند تا امنیت در کشور حاکم شود.