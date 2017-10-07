کشف ۸ قبضه سلاح از ۸ شکارچی متخلف در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، شهرام احمدی مدیر کل اداره کل حفاظت محیط زیست چهار ومحال بختیاری با تاکید بر جدیت محیط بانان در حفظ تنوع زیستی غنی استان گفت: در یک ماه اخیر ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان موفق به کشف و ضبط ۸ قبضه سلاح از ۸ متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان کوهرنگ شدند.

وی افزود: در جریان برخورد با این متخلفان ۱۱ قطعه کبک کشف و ضبط شده است.

احمدی دستگیری این متخلفان را نتیجه‌ی افزایش ضریب حفاظتی مناطق در استان عنوان کرد و برقراری گشت‌های شبانه‌ روزی را در جلوگیری از بروز تخلفات محیط زیستی موثر ارزیابی کرد.

وی با اذعان اینکه پرونده متخلفان در دستگاه قضایی درحال پیگیری است تصریح کرد: این متخلفان علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست، به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی نیز در دادگاه محاکمه خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید این متخلفان به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید اسلحه و ادوات کشف شده از متخلف تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار دادگاه می باشد.

همچنین بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر کبک معادل دو میلیون ریال تعیین شده است که متهم می بایست این مبلغ را نیز به حساب دولت واریز کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار داشت: منطقه حفاظت شده قیصری با وسعتی بالغ بر ۱۰ هزار هکتار به عنوان یکی از منابع زیستی جانوری و گیاهی ارزشمند کشور در این شهرستان قرار دارد.

کبک پرنده‌ای از تیره قرقاولان بوده و بومی اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه هستند.