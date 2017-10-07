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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۸

حال عمومی دانش‌آموز مصدوم اشکذری مساعد است

حال عمومی دانش‌آموز مصدوم اشکذری مساعد است

یزد ـ وضعیت عمومی «ابوالفضل»، دانش آموز اشکذری که در اثر سقوط پنکه سقفی دچار جراحت‌های جدی شده بود، خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مدارس شهرستان اشکذر از توابع استان یزد، سقوط پنکه سقفی در کلاس درس سبب وارد آمدن جراحت‌های شدید به یک دانش آموز شد.

دانش آموز بلافاصله به مراکز درمانی انتقال داده شد و هم اکنون وضعیت عمومی وی مساعد اعلام شده است.

احمد شیرزاد، مدیرکل آموزش و پرورش به همراه مدیر مدرسه و جمعی از مسئولان امر از این دانش آموز سانحه دیده عیادت کردند.

ابوالفضل کرمی، دانش آموز حادثه دیده هم اکنون در بیمارستان فرخی یزد بستری است و تیمی از کارشناسان آموزش و پرورش در حال بررسی موضوع و علت بروز حادثه هستند.

کد مطلب 4107200

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