به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مدارس شهرستان اشکذر از توابع استان یزد، سقوط پنکه سقفی در کلاس درس سبب وارد آمدن جراحت‌های شدید به یک دانش آموز شد.

دانش آموز بلافاصله به مراکز درمانی انتقال داده شد و هم اکنون وضعیت عمومی وی مساعد اعلام شده است.

احمد شیرزاد، مدیرکل آموزش و پرورش به همراه مدیر مدرسه و جمعی از مسئولان امر از این دانش آموز سانحه دیده عیادت کردند.

ابوالفضل کرمی، دانش آموز حادثه دیده هم اکنون در بیمارستان فرخی یزد بستری است و تیمی از کارشناسان آموزش و پرورش در حال بررسی موضوع و علت بروز حادثه هستند.